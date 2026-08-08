«¡A la caza!»: Gobernador Andrés Julián Rendón lanza la «Operación Cazador Antioquia» tras traslado de capos

Resumen: Tras el traslado de 103 criminales de la cárcel de Itagüí, Andrés Julián Rendón ordenó máxima alerta y lanzó la 'Operación Cazador Antioquia' (OCA).

Minuto30.com .- La reubicación masiva de 117 cabecillas de alto perfil hacia cárceles de máxima seguridad, de los cuales un grueso número delinquía desde la penitenciaría de Itagüí, ha provocado una inmediata reacción estratégica en Antioquia.

El gobernador Andrés Julián Rendón, consciente del efecto dominó que esta decisión del Gobierno Nacional tendrá en las calles del Valle de Aburrá y los municipios antioqueños, emitió un contundente llamado a la Fuerza Pública, declarando el inicio de una nueva y agresiva estrategia de persecución criminal.

Máxima alerta ante el «vacío de poder»

A través de sus canales oficiales, el mandatario seccional advirtió que el aislamiento de los grandes capos cortará las líneas de mando, pero inevitablemente generará disputas internas en las calles. Históricamente, cuando los líderes criminales pierden comunicación, los mandos medios inician violentas rencillas por apoderarse del control territorial y las rentas ilícitas.

«El traslado de los criminales condenados, que pagaban sus penas en la cárcel de Itagüí, obliga a la Fuerza Pública a estar en máxima alerta. Estas estructuras, que delinquen en Medellín y otros municipios de Antioquia, intentarán reorganizarse. Ya lo han hecho en el pasado», advirtió el gobernador Rendón.

Nace la ‘Operación Cazador Antioquia — OCA’

Para contrarrestar cualquier intento de reagrupación de combos, bandas y grupos armados, el mandatario antioqueño anunció la activación inmediata de un dispositivo interinstitucional bautizado como la Operación Cazador Antioquia (OCA).

Bajo la consigna «¡A la caza!», esta operación tiene como objetivo principal desplegar toda la capacidad de inteligencia militar y policial, sumada a las facultades de los operadores judiciales, para capturar de manera sistemática a los delincuentes que aún operan en la impunidad.

Se espera que la OCA coordine esfuerzos entre la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación para ejecutar órdenes de captura pendientes y realizar allanamientos en los principales focos de criminalidad.

«Por la vía de las armas o por la justicia»

El tono del gobernador marca un cambio radical frente al tratamiento que han recibido estas estructuras en años recientes, alineándose totalmente con la política de seguridad estricta del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella. Rendón dejó claro que la directriz no contempla nuevas mesas de diálogos locales, sino el sometimiento a la ley o la neutralización operativa.

«Hay un solo camino: neutralizarlos, bien por la vía de las armas, bien por la justicia. Urge usar toda la fuerza y las capacidades del Estado para ir tras quienes siguen sueltos en las calles y están identificados por las autoridades de inteligencia y operadores judiciales», sentenció.

Con la activación de la Operación Cazador Antioquia, la Fuerza Pública en el departamento entra en acuartelamiento y máxima operatividad. El mensaje institucional es uno solo: el Estado retomará el control de los territorios y no cederá ni un centímetro ante las estructuras multicrimen.