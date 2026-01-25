Condenan a dos hermanos implicados en el asesinato de alias ‘La Diabla’ en Medellín

Resumen: Dos hermanos, José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado, fueron condenados a 19 y 15 años de prisión respectivamente por su participación en el homicidio de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias ‘La Diabla’, ocurrido el 23 de enero de 2025 en el barrio Laureles de Medellín. Según la Fiscalía, los hermanos facilitaron el crimen al transportar y vigilar al autor material del ataque. Ambos fueron capturados en febrero de 2025 en Barranquilla tras huir para evadir la justicia.

Hace unos días, un juez penal de conocimiento avaló un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de dos hermanos, José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado, mediante el cual aceptaron su responsabilidad en la planificación y apoyo logístico del homicidio de Zaida Andrea Sánchez, conocida como alias ‘La Diabla’. Ambos fueron sentenciados a 19 y 15 años de prisión, respectivamente, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

El crimen que se les imputó ocurrió la noche del 22 de enero de 2025 en el barrio Naranjal de Medellín, en las inmediaciones del hotel donde la víctima se encontraba acompañada de su hijo. Según el análisis de la Fiscalía, los hermanos coordinaron la logística del ataque —incluido el traslado y la facilitación de la huida del autor material— comprando una motocicleta en el centro de Medellín horas antes de los hechos y usándola para transportar al hombre que disparó contra Sánchez.

La investigación, adelantada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida, determinó que la motocicleta usada en el homicidio fue localizada por las autoridades a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el ataque. Esa evidencia fue central para vincular a los hermanos con el caso y sustentar el preacuerdo que posteriormente fue avalado por el juez.

Los Morgado fueron capturados en febrero de 2025 por la Policía Nacional en Barranquilla, a donde se habían desplazado tras el crimen para evadir a la justicia. Allí fueron ubicados y detenidos tras labores de seguimiento de cámaras de seguridad, huellas dactilares y el rastro de la motocicleta utilizada en el homicidio, lo que permitió a los investigadores definir su participación en el hecho.

El homicidio de Sánchez generó gran atención debido a las circunstancias del ataque y al perfil de la víctima. A sus 27 años, alias ‘La Diabla’ tenía antecedentes delictivos y habría estado implicada en investigaciones judiciales de mayor alcance. Algunas fuentes incluso señalan su posible vinculación con hechos violentos ocurridos fuera de Antioquia, incluyendo incidentes en el departamento del Cesar el año anterior al homicidio.

El asesinato se cometió cuando la mujer descendía de una camioneta frente al hotel en el barrio Laureles y fue interceptada por dos hombres armados en motocicleta que le propinaron múltiples impactos de bala. Pese a que fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, falleció a causa de las heridas.