Motos inmovilizadas y puñales decomisados en megaoperativo contra el hurto en Medellín

Resumen: La Policía de Medellín ejecutó un plan operativo en Laureles y La América con cuatro capturas por hurto y porte de armas. Incautaron 32 armas blancas y inmovilizaron 31 motocicletas en el golpe contra el hurto.
La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Nacional, desplegó un contundente plan operativo de seguridad en las comunas Laureles-Estadio y La América, logrando una serie de capturas y la incautación de material ilegal.
La intervención masiva incluyó más de 400 registros a personas y 383 verificaciones a motocicletas, buscando frenar la ola de hurto en la ciudad.
El operativo dejó como resultado la captura en flagrancia de dos hombres de 22 y 24 años por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Los sujetos fueron interceptados en la calle 42 con carrera 65, donde se les incautó un arma de fuego y la motocicleta en la que se movilizaban.
Además, las autoridades reportaron un golpe contra el hurto a pasajeros en el transporte público.
Gracias a una rápida denuncia ciudadana, una mujer de 54 años y un hombre de 47 fueron capturados dentro de un bus que cubría la ruta San Javier–Centro.
La Policía interceptó el vehículo, logró recuperar cuatro celulares y dejó a los presuntos responsables a disposición de la justicia.
El barrido de seguridad fue integral, resultando en la incautación de 32 armas blancas, la inmovilización de 31 motocicletas y la imposición de 16 comparendos por incumplimiento al Código de Convivencia.
Adicionalmente, se impusieron 41 comparendos de tránsito y se ordenó la suspensión temporal de un establecimiento abierto al público.
Las autoridades reiteraron que estos resultados refuerzan el compromiso con la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos.
