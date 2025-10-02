Resumen: La Policía y la Fiscalía desarticularon la red transnacional "RAPHAX" en Medellín, Pereira y Cali. Cayeron 12 criminales, incluido alias "LUKAS", por explotar sexualmente a más de 60 mujeres en Europa

A «LUKAS» lo buscaban en Albania y cayó en Medellín: esclavizaba sexualmente a paisas y caleñas en Europa

Minuto30.com .- La Policía Nacional de Colombia, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación y agencias internacionales como Europol, desarticuló una poderosa estructura criminal transnacional conocida como “RAPHAX”, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Europa. El operativo se realizó mediante allanamientos simultáneos en varias ciudades del país.

La ofensiva policial logró hacer efectivas 12 órdenes de captura, distribuidas en Medellín (9), Pereira (2) y Cali (1), contra integrantes de esta red criminal. Todos los detenidos serán procesados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y concierto para delinquir agravado.

La Captación de 60 Víctimas y la Ruta de Explotación

La investigación reveló que el grupo criminal “RAPHAX” habría captado a más de 60 víctimas en Medellín y Cali. Su destino era una red de explotación en varios países de Europa, incluyendo Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo. Las víctimas eran contactadas a través de redes sociales con engaños elaborados sobre oportunidades laborales.

El cabecilla de la organización, alias “LUKAS”, fue capturado en Medellín. Este sujeto era un objetivo prioritario y era buscado internacionalmente en Albania y Malta por ser el responsable principal del reclutamiento de mujeres.

Esclavitud por Deuda y Cooperación Internacional

Una vez en Europa, las víctimas eran sometidas a condiciones similares a la esclavitud. Los explotadores les imponían una deuda inicial de 5 mil euros por concepto de viaje y alojamiento. Esta deuda se volvía impagable, ya que los criminales retenían los ingresos de las mujeres e imponían sanciones de forma constante.

La operación se extendió a Europa, donde Europol materializó siete órdenes de captura contra otros enlaces de la red en Albania. Este trabajo conjunto subraya la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.

En lo que va del año, la Policía Nacional ha realizado 13 operaciones contra la trata de personas, logrando la captura de 80 criminales, de los cuales 19 son extranjeros, demostrando el compromiso de Colombia contra este flagelo.

