Megaoperativo contra el Clan del Golfo deja 38 capturados en 6 departamentos

Resumen: En una megaoperación de la Policía y la Fiscalía en seis departamentos, fueron capturados 38 integrantes del 'Clan del Golfo'. El operativo permitió el esclarecimiento de 11 homicidios y golpeó las finanzas de la organización, capturando a sus cabecillas de narcotráfico y finanzas, quienes traficaban toneladas de cocaína y recaudaban millones de pesos mensuales de actividades ilícitas.

La Policía Nacional, en una operación coordinada con la Fiscalía General de la Nación, asestó un duro golpe al ‘Clan del Golfo’ con la captura de 38 de sus miembros. La ofensiva, que se llevó a cabo en seis departamentos de la Región Caribe y el Urabá Antioqueño, desarticuló una red dedicada al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Entre los capturados se encuentran alias ‘Carlos’, señalado de ser el cabecilla de narcotráfico de la organización, responsable de enviar hasta seis toneladas de cocaína mensuales a Centroamérica y Estados Unidos.

También cayó alias ‘Prasca’, el cabecilla financiero, quien recolectaba cerca de 900 millones de pesos al mes a través de extorsiones, microtráfico y minería ilegal, y además financiaba la compra de explosivos y otros elementos para la estructura criminal.

La operación no solo incluyó 38 capturas, sino también cuatro notificaciones y una imputación. Los detenidos enfrentarán cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego. Las autoridades confirmaron que la acción policial permitió el esclarecimiento de 11 homicidios.

¡ ‘ ’! En seis departamentos de la Región Caribe y el Urabá Antioqueño, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con la @FiscaliaCol, ejecutó una megaoperación contra esta… pic.twitter.com/zDilO11j94 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 13, 2025

Además de los líderes, la redada logró la captura de cinco sicarios que se dedicaban al reclutamiento de menores de edad en colegios y zonas vulnerables.

Durante la operación, se incautaron 29 celulares, tres motocicletas, un arma de fuego, 58 cartuchos, más de 37 millones de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes, entre otros elementos.