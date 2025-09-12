Resumen: Las autoridades, en colaboración con la DEA, capturaron a cinco narcotraficantes en Barranquilla y Santa Marta. Los detenidos, vinculados al 'Clan del Golfo' y 'Los Pepes', traficaban hasta 1,5 toneladas de cocaína al mes. Su captura, con fines de extradición a Estados Unidos, representa un golpe de más de 50 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado.

¡Golpe al narcotráfico! Caen cinco extraditables del Clan del Golfo y Los Pepes en el Caribe

En una operación conjunta de gran alcance, la Policía Nacional de Colombia, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la agencia antidrogas estadounidense (DEA), ha logrado la captura de cinco individuos solicitados en extradición por cortes de Estados Unidos.

Los detenidos, identificados como Armando Suárez y otros con los alias ‘El Viejo’, ‘Supervisor’, ‘Armando’, ‘Primo’ y ‘Guachupita’, son acusados de tráfico de drogas a gran escala.

Según las investigaciones, este grupo criminal, con nexos con el ‘Clan del Golfo’ y la banda delincuencial ‘Los Pepes’, se dedicaba a la exportación de hasta 1,5 toneladas de cocaína al mes. Su modus operandi consistía en contaminar contenedores y embarcaciones en las zonas portuarias de Barranquilla y Santa Marta, con destino final a Centroamérica y Estados Unidos.

Las solicitudes de extradición provienen de las cortes de los distritos de Georgia y Puerto Rico. Esta captura representa un duro golpe a las finanzas de las organizaciones criminales, con una afectación estimada en más de 50 millones de dólares. Además, se evita la comercialización de aproximadamente 3,7 millones de dosis de narcóticos.

La captura de estos cinco individuos es el resultado de la cooperación entre agencias colombianas y estadounidenses, una acción que busca debilitar las estructuras criminales transnacionales.