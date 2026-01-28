Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Se le dañó el ‘escape’! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

En un insólito operativo de registro y control, la Policía Nacional logró desarticular una modalidad de transporte de estupefacientes que pretendía burlar la vigilancia en Medellín.

Un hombre de 29 años fue capturado en la Terminal del Sur cuando intentaba ingresar a la ciudad portando un mofle de vehículo que, lejos de ser un repuesto automotriz, servía como escondite para un cargamento de coca.

El sospechoso fue interceptado por los uniformados en el acceso de la calle 10, donde su comportamiento errático encendió las alarmas de las autoridades.

Según el reporte oficial, el ciudadano levantó sospechas debido a su actitud nerviosa al notar la presencia de las patrullas. Al ser requerido para una inspección, los policías observaron que el mofle estaba cuidadosamente envuelto en papel chicle (vinipel), pero lo que realmente delató el ilícito fue el peso inusual de la pieza metálica.

Tras una verificación minuciosa del interior del escape, los agentes hallaron dos bolsas plásticas que contenían aproximadamente 800 gramos de base de coca, lista para ser procesada o distribuida en el mercado local.

Este operativo, que contó con el respaldo de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Medellín, representa un golpe a las redes de microtráfico que utilizan el transporte intermunicipal para mover mercancía ilegal.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades en las terminales de transporte de la ciudad han intensificado los registros a encomiendas y equipajes inusuales, advirtiendo que los delincuentes están recurriendo a piezas de maquinaria y repuestos para camuflar alcaloides.

