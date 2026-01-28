Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡Se le dañó el ‘escape’! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

    Un hombre fue capturado en la Terminal del Sur de Medellín con 800 gramos de base de coca ocultos en un mofle de carro.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se le dañó el ‘escape’! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

    Resumen: Un hombre de 29 años fue capturado en la Terminal del Sur de Medellín con 800 gramos de base de coca ocultos en un mofle de carro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un insólito operativo de registro y control, la Policía Nacional logró desarticular una modalidad de transporte de estupefacientes que pretendía burlar la vigilancia en Medellín.

    Un hombre de 29 años fue capturado en la Terminal del Sur cuando intentaba ingresar a la ciudad portando un mofle de vehículo que, lejos de ser un repuesto automotriz, servía como escondite para un cargamento de coca.

    El sospechoso fue interceptado por los uniformados en el acceso de la calle 10, donde su comportamiento errático encendió las alarmas de las autoridades.

    Según el reporte oficial, el ciudadano levantó sospechas debido a su actitud nerviosa al notar la presencia de las patrullas. Al ser requerido para una inspección, los policías observaron que el mofle estaba cuidadosamente envuelto en papel chicle (vinipel), pero lo que realmente delató el ilícito fue el peso inusual de la pieza metálica.

    Lea también: Ranulfo Moncada desapareció entre Cúcuta y Medellín

    Tras una verificación minuciosa del interior del escape, los agentes hallaron dos bolsas plásticas que contenían aproximadamente 800 gramos de base de coca, lista para ser procesada o distribuida en el mercado local.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Este operativo, que contó con el respaldo de la estrategia de seguridad de la Alcaldía de Medellín, representa un golpe a las redes de microtráfico que utilizan el transporte intermunicipal para mover mercancía ilegal.

    El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

    Las autoridades en las terminales de transporte de la ciudad han intensificado los registros a encomiendas y equipajes inusuales, advirtiendo que los delincuentes están recurriendo a piezas de maquinaria y repuestos para camuflar alcaloides.

    ¡Se le dañó el 'escape'! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

    Foto de cortesía.

    ¡Se le dañó el 'escape'! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

    Foto de cortesía.

    ¡Se le dañó el 'escape'! Lo pillaron en la Terminal del Sur con 800 gramos de base de coca

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.