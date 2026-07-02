Resumen: La Fiscalía y Medicina Legal revelaron nuevos hallazgos sobre el asesinato de Natalia Villalba, incluyendo la causa de su muerte y la reconstrucción de los hechos ocurridos antes de que su cuerpo fuera encontrado en una maleta. Mientras tanto, el ciudadano británico procesado por el caso continúa enfrentando cargos por feminicidio agravado.

¡Impactante reconstrucción! Así fueron los últimos momentos de Natalia Villalba antes de ser asesinada

La investigación por el asesinato de la modelo y diseñadora gráfica Natalia Villalba Angarita continúa avanzando y, con el paso de los días, las autoridades han revelado nuevos elementos que permiten reconstruir lo ocurrido antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro de una maleta en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

Los nuevos hallazgos fueron dados a conocer por la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidades que han recopilado pruebas para esclarecer el crimen por el que fue procesado el ciudadano británico Matthew Foster Martinson.

El extranjero fue imputado por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, que además solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

La reconstrucción de los hechos

De acuerdo con la cronología presentada por la Fiscalía durante las audiencias, y divulgada por varios medios nacionales, el crimen habría ocurrido el pasado 18 de junio.

Según la investigación, Matthew Foster ingresó sobre las 10:33 de la mañana al apartamento donde Natalia Villalba permanecía hospedada temporalmente y desde donde desarrollaba actividades relacionadas con su trabajo como modelo y diseñadora gráfica.

La principal hipótesis del ente acusador sostiene que el procesado habría aprovechado que la mujer se encontraba sola para atacarla con un objeto contundente.

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Ariel Cortés, confirmó que el dictamen de necropsia estableció que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Ese informe ya hace parte del material probatorio entregado a la Fiscalía.

Tras la muerte de la mujer, la investigación indica que el presunto agresor habría desmembrado el cuerpo con el fin de ocultarlo dentro de una maleta de viaje, donde posteriormente fue encontrado.

Sobre este procedimiento, Cortés explicó durante una rendición de cuentas de Medicina Legal que este tipo de casos suele responder a la intención de reducir el tamaño del cuerpo para facilitar su ocultamiento.

«El cuerpo, cuando una persona llega en una maleta, es porque, generalmente, la persona es descuartizada o por partes es incorporada a la maleta, y eso fue lo que sucedió con ella. Todo cuerpo que generalmente viene en una maleta viene al menudeo».

Permaneció varias horas dentro del apartamento

La reconstrucción presentada por la Fiscalía también indica que el ciudadano británico habría permanecido cerca de tres horas dentro del inmueble.

De acuerdo con la información conocida durante la audiencia, antes de abandonar el apartamento presuntamente cambió parte de su ropa, un aspecto que hace parte de las verificaciones realizadas por los investigadores con apoyo de cámaras de seguridad y demás elementos de prueba.

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Otro de los hallazgos relevantes tiene relación con el lugar donde fue encontrada la maleta.

Según Medicina Legal, el equipaje permanecía dentro de la ducha del apartamento con la llave del agua abierta, circunstancia que también fue analizada por los peritos durante la inspección judicial.

Ariel Cortés explicó que la presencia permanente de agua puede acelerar el proceso natural de descomposición de un cuerpo, razón por la cual ese aspecto fue documentado dentro de la investigación forense.

El cuerpo de Natalia Villalba fue encontrado el 22 de junio por una trabajadora de servicios generales que ingresó al apartamento y halló la maleta en el área de la ducha.

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La investigación continúa

Además del análisis de las pruebas físicas y forenses, la Fiscalía adelanta otras diligencias para fortalecer el proceso penal.

Entre ellas se encuentra la verificación de las relaciones sentimentales previas de Matthew Foster, incluidas presuntas parejas del mismo sexo, con el propósito de establecer si existen antecedentes o comportamientos que puedan tener relevancia dentro de la investigación.

En medio del proceso también se conocieron detalles sobre las últimas comunicaciones de Natalia Villalba. Según relató su madre, Claudia Villalba, al pódcast Conducta Delictiva, la modelo le había comentado que «de pronto iba a hacer un contrato con unos gringos».

La mujer también explicó que el 18 de junio intentó comunicarse con su hija mediante un mensaje que nunca obtuvo respuesta. La falta de respuesta encendió las alertas entre sus familiares, quienes posteriormente iniciaron su búsqueda.

Mientras avanzan las audiencias y la recolección de nuevas pruebas, las autoridades mantienen la hipótesis de que Natalia Villalba fue asesinada dentro del apartamento donde se hospedaba y que, posteriormente, el presunto responsable intentó ocultar el crimen.

La decisión sobre la situación jurídica del ciudadano británico continuará en manos de la justicia, mientras la Fiscalía busca demostrar su presunta responsabilidad en este caso que ha generado profunda conmoción en el país.