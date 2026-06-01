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Resumen: Los megacolegios de Medellín avanzan con encuentros entre rectores y coordinadores para fortalecer la participación comunitaria. La inversión supera los $400.000 millones.

Así serán los 10 megacolegios que cambiarán la educación en Medellín: ya hay diálogo con las comunidades

La construcción de los nuevos megacolegios de Medellín continúa avanzando no solo en materia de infraestructura, sino también en el fortalecimiento de los lazos con las comunidades educativas que harán parte de estos proyectos.

La Alcaldía de Medellín desarrolla encuentros con rectores y coordinadores para socializar los avances de las obras y promover la participación de quienes se beneficiarán de estos espacios.

Las jornadas buscan acercar a directivos, docentes y demás actores educativos a los detalles de los proyectos, permitiendo resolver inquietudes y conocer de primera mano los alcances de las intervenciones.

De esta manera, la alcaldía pretende consolidar un proceso de construcción colectiva alrededor de los futuros megacolegios, fomentando el sentido de pertenencia y apropiación en cada territorio.

Además de presentar los diseños y el estado de ejecución de las obras, estos espacios sirven para fortalecer la articulación entre las instituciones educativas y las entidades encargadas del desarrollo de los proyectos. La estrategia también contempla encuentros permanentes con estudiantes, familias, maestros y líderes comunitarios.

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La secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, explicó que durante el proceso se han realizado diferentes actividades de socialización y participación para mantener informadas a las comunidades sobre el avance de las obras.

Según indicó, el objetivo es que los ciudadanos conozcan cada etapa y se sientan parte de las transformaciones que se adelantan en sus entornos.

La inversión destinada a los megacolegios supera los $400.000 millones. Estas instituciones fueron concebidas como espacios modernos y de gran capacidad para ampliar la cobertura educativa, mejorar las condiciones de aprendizaje y brindar ambientes más seguros, incluyentes y apoyados en herramientas tecnológicas.

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