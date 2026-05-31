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    ¿Has visto estos lindos gatitos? Se perdieron en el Popular 2 y su familia los busca

    ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje o difundiendo la foto puede hacer la diferencia para que vuelvan a casa!

    Publicado por: SoloDuque

    gaticos extraviados en el popular
    ¿Has visto estos lindos gatitos? Se perdieron en el Popular 2 y su familia los busca

    Resumen: ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje o difundiendo la foto puede hacer la diferencia para que vuelvan a casa!

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    Minuto30.com .- Buscamos con urgencia a estos gatitos extraviados. Agradecemos cualquier información, por pequeña que sea, que nos ayude a que regresen sanos y salvos a su hogar.

    Detalles de la desaparición

    Lugar: Barrio Popular 2.

    Fecha: Madrugada del sábado 30 de mayo.

    Contacto: Si los has visto, los encontraste o sabes algo sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp: 3159267701.

    ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje o difundiendo la foto puede hacer la diferencia para que vuelvan a casa! 🙏

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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