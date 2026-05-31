¿Has visto estos lindos gatitos? Se perdieron en el Popular 2 y su familia los busca

Resumen: ¡Tu ayuda compartiendo este mensaje o difundiendo la foto puede hacer la diferencia para que vuelvan a casa!
Minuto30.com .- Buscamos con urgencia a estos gatitos extraviados. Agradecemos cualquier información, por pequeña que sea, que nos ayude a que regresen sanos y salvos a su hogar.
Detalles de la desaparición
Lugar: Barrio Popular 2.
Fecha: Madrugada del sábado 30 de mayo.
Contacto: Si los has visto, los encontraste o sabes algo sobre su paradero, por favor comunícate de inmediato al WhatsApp: 3159267701.
¡Tu ayuda compartiendo este mensaje o difundiendo la foto puede hacer la diferencia para que vuelvan a casa! 🙏
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