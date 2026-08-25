¡Villa Hermosa cambia! Arrancó la obra de un nuevo megacolegio

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Resumen: El megacolegio de La Libertad comenzó obras con una inversión superior a $27.000 millones y beneficiará a 280 estudiantes de Villa Hermosa.

El megacolegio de La Libertad, en Villa Hermosa, comenzó a construirse como parte de la apuesta de la alcaldía para ampliar la infraestructura educativa de Medellín.

El proyecto tendrá una inversión superior a los $27.000 millones y beneficiará a 280 estudiantes de preescolar y primaria.

La nueva institución tendrá 3.405 metros cuadrados de área construida, distribuidos en seis niveles. El diseño contempla tres bloques escalonados que se adaptan a la topografía de la zona y estarán conectados mediante circulaciones comunes y terrazas destinadas al encuentro, la recreación y actividades de aprendizaje al aire libre.

La infraestructura contará con salas de experiencia inicial, aulas de aprendizaje flexible para la primera infancia, ludoteca, salón de computadores, tecnología e innovación, áreas recreativas, además de un espacio multifuncional que funcionará como comedor y una cocina.

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El megacolegio también incorporará estrategias para aprovechar las condiciones naturales del lugar. Entre ellas se encuentran la iluminación natural, ventilación cruzada y sistemas de protección solar según la orientación de cada fachada.

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A esto se suman terrazas, cubiertas verdes y vegetación nativa, elementos que contribuirán a la regulación térmica, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. De esta manera, el proyecto también tendrá un componente relacionado con la educación ambiental.

Este será uno de los dos megacolegios proyectados para Villa Hermosa. Paralelamente, en el mismo sector avanza la construcción de un jardín infantil Buen Comienzo, cuya ejecución se encuentra cercana al 50% y que tendrá capacidad para atender a 300 niñas y niños.

El megacolegio hace parte de las obras con las que la alcaldía busca fortalecer la cobertura educativa y transformar los espacios destinados a la formación de estudiantes en Medellín.

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