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Resumen: Tres capturados dejó un operativo de la Policía en El Poblado, Medellín, tras un presunto robo a una residencia. También fueron recuperados objetos de valor.

¡Los pillaron! Tres hombres cayeron tras meterse a una casa en El Poblado

Tres capturados dejó un operativo de la Policía en el sector de El Campestre, en El Poblado, luego de que fueran señalados de participar en el robo de una residencia.

El procedimiento se originó tras una alerta que permitió activar rápidamente a las patrullas en la zona. Los uniformados lograron interceptar a dos de los hombres cuando se movilizaban en un vehículo, mientras que un tercer sujeto intentó escapar por una zona boscosa cercana.

Durante la intervención, las autoridades encontraron varios elementos que, al parecer, habrían sido utilizados para ingresar a la vivienda. Entre los objetos hallados estaban barretas, una cizalla, una llave de expansión, una escalera metálica y radios de comunicación.

Además del material encontrado, los uniformados recuperaron diferentes elementos que presuntamente habían sido sacados de la residencia. Entre ellos se encontraban televisores, computadores y otros objetos de valor. El vehículo en el que se movilizaban los hombres también fue incautado como parte del procedimiento.

La captura se produjo gracias al trabajo articulado entre la Policía y la Alcaldía de Medellín, que permitió una reacción rápida después de recibir la alerta sobre el hecho.

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Los tres capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder por el delito de hurto. Será esta instancia la encargada de definir su situación jurídica y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.

El caso se suma a los procedimientos adelantados por las autoridades en Medellín para atender las alertas relacionadas con hechos de inseguridad y reaccionar ante situaciones que afecten viviendas y bienes de los ciudadanos.

Por ahora, los tres capturados permanecen a disposición de la autoridad competente mientras avanza el proceso correspondiente por el presunto robo a la residencia.

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