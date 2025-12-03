Resumen: El Ejército Nacional y el CTI desmantelaron siete unidades mineras ilegales en Puerto Jobo, Zaragoza, Antioquia, vinculadas al Clan del Golfo. En la operación fueron inutilizadas retroexcavadoras, motores industriales, clasificadoras y 800 galones de ACPM, evitando la extracción de unos 21 kilos de oro al mes, con un valor superior a 8.000 millones de pesos, y reduciendo daños ambientales en la región del Bajo Cauca.

¡Mega Incautación en Zaragoza! Ejército y CTI desmantelan red minera del Clan del Golfo; producían 21 kilos de oro al mes

El Ejército Nacional dio un nuevo golpe contra la minería ilegal en la subregión del Bajo Cauca antioqueño al localizar y desmantelar siete unidades productoras mineras en el sector de Puerto Jobo, zona rural de Zaragoza.

La operación contó con la participación del Batallón de Selva N.° 57 de la Décima Primera Brigada, la Brigada contra la Minería Ilegal y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Durante la intervención, las autoridades inutilizaron de manera controlada dos retroexcavadoras, cinco motores industriales, tres clasificadoras y 800 galones de ACPM, equipos que eran utilizados para la extracción de aproximadamente 21.000 gramos de oro al mes. El valor estimado de este mineral en el mercado supera los 8.000 millones de pesos.

Esto le podría interesar: ¡Ni Cosculluela se atrevió a tanto! El DIM le respondió a Atlético Nacional y calientan las redes sociales

Según la inteligencia militar, las ganancias obtenidas con estas explotaciones ilegales eran utilizadas para financiar operaciones del grupo armado organizado Clan del Golfo, fortaleciendo su presencia y capacidades en la región.

Más allá del impacto económico, las acciones también buscan proteger el medio ambiente, reduciendo la contaminación y los daños causados a terrenos fértiles y recursos hídricos por la maquinaria de minería ilegal.

El Ejército Nacional reiteró que continuará con operaciones para neutralizar delitos ambientales y economías ilícitas en el Bajo Cauca, con el objetivo de mantener el control territorial y garantizar el cumplimiento de la ley en la región.