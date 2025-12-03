Resumen: La pólvora ya dejó aves heridas y una zarigüeya muerta en el Valle de Aburrá. Las autoridades piden frenar esta práctica antes de que la emergencia ambiental crezca.

La pólvora ya deja animales heridos en el Valle de Aburrá: aves lesionadas y una zarigüeya muerta

El inicio de la temporada decembrina ya genera las primeras afectaciones a la fauna silvestre del Valle de Aburrá. El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAVR) confirmó que varios animales han ingresado heridos como consecuencia directa del uso de pólvora, una problemática que cada año pone en riesgo a aves y mamíferos del territorio.

Según el reporte oficial, tres aves fueron recibidas en las últimas horas debido al estruendo de artefactos pirotécnicos. Una llegó con un trauma craneoencefálico, mientras que las otras dos fueron rescatadas en los barrios Belén y San Antonio de Prado, tras caer de sus nidos al desorientarse con los estallidos nocturnos.

El caso más lamentable ocurrió en la Loma de los Bernal: una zarigüeya cayó desde lo alto de un árbol luego de un estallido cercano. Aunque recibió atención inmediata del equipo veterinario, no logró sobrevivir por las graves fracturas ocasionadas por la caída.

Este tipo de incidentes, según especialistas, se repite año tras año y afecta silenciosamente a cientos de animales que no pueden huir ni resguardarse del ruido extremo.

El Área Metropolitana reiteró que la pólvora sí genera impactos severos en la fauna, provocando estrés agudo, pérdida de orientación, golpes mortales y caídas desde alturas. La entidad pidió mayor conciencia ciudadana, recordando que las celebraciones pueden disfrutarse sin poner en riesgo la vida de las especies del territorio.

