Resumen: El Metro de Medellín, en alianza con la UPB y EAFIT, lanza dos diplomados en sistemas ferroviarios y ordenamiento territorial para formar profesionales en movilidad y planificación urbana.

Metro de Medellín lanza diplomados que transformarán la movilidad y el territorio

El Metro de Medellín anunció el lanzamiento de dos diplomados especializados que buscan fortalecer la formación académica y aportar a la transformación sostenible del territorio, a partir de la experiencia acumulada durante más de 30 años de operación comercial.

Las iniciativas se desarrollarán en articulación con la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y la Universidad EAFIT, en el marco de la estrategia de transferencia de conocimiento que lidera la Empresa.

Diplomado en sistemas ferroviarios

En convenio con la UPB, el Metro ofrecerá un diplomado en sistemas ferroviarios con modalidad híbrida (virtual y presencial), clases en vivo y una visita técnica a las instalaciones del sistema.

El programa abordará temas como introducción a los ferrocarriles de carga y pasajeros, superestructura y vía, electrificación, señalización, digitalización de activos y formulación de proyectos ferroviarios.

El objetivo del diplomado es entregar una visión integral sobre la movilidad férrea y sus retos tecnológicos, operacionales y normativos.

Diplomado en ordenamiento territorial

El segundo programa, desarrollado con la Universidad EAFIT, se centra en el ordenamiento territorial para operadores urbanos.

Este diplomado propone un enfoque interdisciplinario y práctico sobre el marco jurídico, institucional y técnico que regula el desarrollo urbano en Colombia.

Entre sus contenidos se destacan los planes parciales, el diseño urbano y el desarrollo orientado al transporte, con el propósito de formar profesionales que puedan intervenir en proyectos de transformación territorial con un alto impacto social.

Con estos diplomados, el Metro reafirma su compromiso con la academia y la formación técnica de profesionales, contribuyendo a la consolidación de ciudades sostenibles, sistemas de transporte modernos y territorios mejor planificados.

