Resumen: Autoridades ocuparon 38 inmuebles de Koaj y Lili Pink avaluados en $379.873 millones por una investigación de lavado de activos y contrabando.

Ocupan 38 inmuebles de Koaj y Lili Pink por millonaria red de contrabando y lavado

Un terremoto judicial sacude por estos días al sector textil en el país tras confirmarse un gigantesco operativo en el que las autoridades colombianas impusieron medidas cautelares sobre 38 inmuebles avaluados en la escandalosa cifra de $379.873 millones.

La diligencia, coordinada de manera conjunta por el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puso bajo la lupa a dos de las marcas de comercio y moda más reconocidas del mercado nacional: Lili Pink y Koaj, por presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando transnacional.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el entramado investigado habría utilizado empresas fachada e importadoras de papel para ingresar ilegalmente mercancías al territorio nacional, calculando operaciones fraudulentas que superarían los $730.000 millones.

Lea también: ¡Susto monumental! Aplanadora atropelló a futbolista en plena cancha durante el calentamiento

Los representantes legales de las marcas han salido al paso para cuestionar las medidas, advirtiendo que varias de estas propiedades habrían sido adquiridas antes de la existencia comercial de las firmas y denunciando vacíos probatorios por parte del ente acusador.

Mientras la Sociedad de Activos Especiales asume la administración temporal de los bienes y se define el futuro jurídico de los implicados, este nuevo capítulo se suma a las actuaciones que desde abril pasado mantienen contra las cuerdas a los directivos y marcas involucradas.

Las investigaciones del organismo investigador continúan avanzando para determinar el verdadero origen de los capitales, en lo que ya se consolida como uno de los golpes financieros más contundentes contra el contrabando y la minería criminal de recursos en el comercio nacional.

Más noticias de Colombia