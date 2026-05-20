Resumen: El Grupo EPM reduce la generación de energía hidráulica para proteger sus embalses ante la llegada del fenómeno de El Niño y tramita permisos clave en Hidroituango.

EPM reduce la generación de energía para proteger sus embalses ante el fenómeno de El Niño

Un llamado a la máxima prudencia y a la responsabilidad colectiva hicieron las autoridades de servicios públicos ante las alarmas encendidas por el Ideam sobre la inminente llegada del fenómeno de El Niño a Colombia.

Para mitigar los impactos de la fuerte temporada seca que se avecina y blindar el orden público energético, el Grupo EPM anunció un estricto plan de contingencia enfocado en la gestión eficiente de sus recursos hídricos.

El objetivo principal de la organización es reducir a toda costa el riesgo estructural de racionamiento que amenaza el corto y mediano plazo del Sistema Interconectado Nacional.

La situación actual requiere de maniobras milimétricas, pues durante lo corrido del mes de mayo de 2026 los caudales de los ríos que alimentan las represas de la empresa paisa se ubicaron apenas en un 53.9% del promedio histórico. Ante este bajo flujo de agua, EPM tomó la determinación de reducir de manera controlada la generación de energía hidráulica con el fin de evitar que sus reservas se descolguen.

Actualmente, mientras el nivel agregado de los embalses del país está en un 64.8%, los de EPM se mantienen estables en un 82.6%, cumpliendo de forma anticipada con la meta de almacenamiento impuesta por la CREG para garantizar el suministro nacional.

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Dentro de las cartas que se juega la entidad para hacerle frente a la escasez, se destaca una solicitud clave ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

EPM busca el aval definitivo para subir el nivel del embalse de Hidroituango de la cota 409 a la 420 metros sobre el nivel del mar. Esos 11 metros de diferencia representan una reserva de energía equivalente a lo que consume una ciudad del tamaño de Medellín durante 15 días enteros.

Mientras se destraban los trámites ambientales, las directivas recordaron que el ahorro es un deber ciudadano y pidieron desconectar electrodomésticos en desuso, moderar el consumo y aprovechar al máximo la luz del día.

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