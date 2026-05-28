¡Hacia una movilidad sostenible! Entran en circulación los primeros taxis eléctricos en Cali

Resumen: El proyecto de modernización del parque automotor es liderado por la Secretaría de Movilidad Distrital de Cali, en articulación con el Ministerio de Transporte.

Minuto30.com .- La capital vallecaucana da un paso histórico hacia la sostenibilidad ambiental con la entrada en circulación de los primeros taxis 100 % eléctricos. Esta iniciativa marca un avance significativo hacia un modelo de transporte más limpio, moderno y amigable con el medio ambiente en las calles de la ciudad.

El proyecto de modernización del parque automotor es liderado por la Secretaría de Movilidad Distrital, en articulación directa con el Ministerio de Transporte.

Cifras destacadas del programa de reposición

La iniciativa ha tenido una excelente acogida tanto a nivel local como nacional. Hasta la fecha, el programa registra los siguientes avances:

Postulaciones nacionales: Se registran 285 solicitudes en todo el país, de las cuales 89 ya se encuentran aprobadas y las restantes continúan en proceso de estudio.

Liderazgo regional: El Valle del Cauca es pionero. Cali y Palmira se consolidan como las ciudades con mayor participación a nivel nacional, con la «Sultana del Valle» sumando 34 postulaciones hasta el momento.

Inclusión de género: El programa destaca por tener un 29 % de participación femenina entre los conductores postulados, fortaleciendo la inclusión y abriendo nuevas oportunidades para las mujeres en el gremio transportador.

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Voces del cambio

Sergio Javier Moncayo, secretario de Movilidad Distrital, resaltó el impacto positivo de esta transición energética para la calidad de vida de los caleños:

«Hoy Cali da un paso importante hacia el futuro de la movilidad sostenible. Estos taxis eléctricos no solo aportarán al cuidado del medio ambiente, sino que también permitirán brindar un mejor servicio a los caleños: son vehículos modernos, eficientes y amigables con la ciudad. Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno Nacional».

Por su parte, Milton Cortés Fernández, uno de los primeros taxistas beneficiados con la entrega de estos innovadores vehículos, invitó a sus colegas a sumarse a esta transformación:

«Agradezco al Ministerio y a la Secretaría por una apuesta que favorece a todo el gremio. Invito a todos los taxistas de Cali y del país a que se postulen y aprovechen esta oportunidad para modernizar sus vehículos y aportar también al cuidado del medio ambiente».