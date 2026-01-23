Fico Gutiérrez revela medidas de seguridad para Bad Bunny: helicópteros, Interpol y deportaciones

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez reveló que deportaron extranjeros con antecedentes antes del concierto de Bad Bunny. Más de 480 policías conforman el operativo de seguridad en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló detalles del operativo de seguridad implementado para los tres conciertos de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, que reunirán a más de 100 mil personas.

“Desde la puerta del avión les decimos ‘go home’, no los dejamos entrar”, afirmó contundentemente el mandatario paisa al explicar el trabajo coordinado con Migración Colombia y el Gobierno de Estados Unidos a través de la plataforma Angel Watch, diseñada para proteger a menores y mujeres.

Según reveló Gutiérrez, esta misma semana fueron inadmitidas dos personas, un hombre y una mujer, que tenían antecedentes por pederastia y violencia contra mujeres.

“Todo aquel que esté dentro de esa plataforma, no lo dejamos entrar”, enfatizó el alcalde.

El operativo de seguridad para los conciertos del artista puertorriqueño incluye más de 480 uniformados de la Policía desplegados únicamente en los alrededores y al interior del escenario deportivo.

“Solo alrededor del estadio y dentro del estadio 480 efectivos, aparte de todo el dispositivo en la ciudad y el área metropolitana”, precisó Gutiérrez.

Adicionalmente, el helicóptero Halcón sobrevolará permanentemente la zona durante los tres días de presentaciones, mientras que se activó un puesto de mando unificado para coordinar todas las acciones de seguridad.

Federico Gutiérrez hizo un llamado directo a los visitantes: “Aquí la gente es bienvenida, pero quien crea que viene a poner problemas o, peor aún, a abusar de nuestras mujeres, niños y niñas, les va a ir muy mal. Necesitamos que respeten la ciudad”.

El mandatario explicó que el control comienza desde los puntos de ingreso, especialmente en el aeropuerto José María Córdova. “Trabajamos de la mano con ejército, policía y toda la tecnología de la ciudad dispuesta no solo para la seguridad del día a día, sino también para eventos como estos”, agregó.

Las puertas del estadio Atanasio Girardot se abrirán cada día a las 2:45 p.m. La Secretaría de Movilidad hizo un llamado a los asistentes para utilizar el transporte público, pues aunque no habrá cierres viales en los alrededores, se espera alta congestión vehicular.

Gutiérrez también destacó un aspecto cultural del evento: el cantante Bad Bunny lleva más de cinco días en Medellín y lo primero que pidió fue visitar el Museo de Antioquia para conocer las obras del maestro Fernando Botero.

“Esa es la Medellín que queremos mostrar, no la otra que buscan algunas personas. El maestro Botero me decía que este es el lugar a cielo abierto con el mayor número de esculturas en el mundo, en un solo sector”, recordó el alcalde.

El mandatario invitó a los visitantes a conocer más allá del concierto: “No solo vengan al evento, vayan al Museo de Antioquia, al MAMM, al Museo del Palacio, conozcan los barrios, la gastronomía. Eso es a lo que le estamos apuntando”.

El alcalde resaltó que la razón por la cual Medellín recibirá a más de 100 mil personas en estos tres días es porque “la gente confía en que están pasando cosas buenas en la ciudad”.

Desde ayer 22 de enero, cientos de fanáticos de Bad Bunny ya hacen filas en los alrededores del estadio, en lo que se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año en Colombia.

