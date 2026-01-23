Resumen: Bad Bunny arribó a Medellín para ofrecer tres conciertos en el estadio Atanasio Girardot y, en la antesala de sus presentaciones, fue visto en un restaurante del barrio Manila, en El Poblado. Su presencia desató reacciones en redes sociales y coincidió con la llegada masiva de seguidores, el aumento del turismo y un impacto económico significativo para la ciudad.

¡Cenando en Manila! Bad Bunny se dejó ver en El Poblado a pocas horas de su primer concierto

Medellín vive un ambiente de alta expectativa por la llegada del cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien ofrecerá tres conciertos consecutivos los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot, como parte de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Las presentaciones se perfilan como uno de los eventos musicales más relevantes del año en la ciudad, con impacto tanto cultural como económico.

En la noche del 22 de enero, en la antesala de sus espectáculos, el artista fue visto en un restaurante del barrio Manila, en El Poblado. Videos difundidos en redes sociales lo muestran saliendo del lugar con vestimenta informal y saludando brevemente a algunos seguidores, lo que generó entusiasmo entre los presentes y se viralizó rápidamente en plataformas digitales.

El arribo del cantante ha trascendido la escena musical. Las entradas para las tres fechas se agotaron en tiempo récord, reflejando su amplia convocatoria: más de 140.000 personas asistirán a los conciertos en el Atanasio Girardot.

Este fenómeno también ha tenido efectos en sectores como el turismo y la hotelería. Visitantes nacionales e internacionales llegaron a Medellín para el evento, lo que derivó en un aumento considerable en la demanda de hospedaje y en el alza de precios en algunos alojamientos, según reportes de usuarios.

De acuerdo con Fenalco Antioquia, los conciertos podrían dejar una derrama económica cercana a los 20 millones de dólares, impulsada por el gasto en alojamiento, transporte, comercio y servicios.

La expectativa se ha hecho visible en los alrededores del estadio, donde desde la madrugada de este viernes comenzaron a reunirse grupos de fanáticos con la intención de asegurar ubicaciones cercanas al escenario. Pancartas, camisetas y mensajes dedicados al artista dan cuenta del fervor que ha despertado su visita.

Más allá de la música, la presencia de Bad Bunny ha situado nuevamente a Medellín en el foco de la atención mediática y turística, consolidándola como un punto de encuentro internacional para los seguidores del género urbano y reafirmando el impacto cultural del artista en la región.