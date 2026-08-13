Resumen: El Gobierno anunció nuevas ayudas para Chocó tras el terremoto, entre ellas maquinaria, plantas eléctricas, insumos médicos y tabletas.

Estas son las nuevas medidas del Gobierno para atender la emergencia en Chocó

El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto y que dejó graves daños en diferentes municipios del Chocó.

El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, quien se trasladó al departamento para coordinar las acciones de respuesta junto con el vicepresidente José Manuel Restrepo y las autoridades regionales.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la puesta en marcha de un banco de maquinaria que permitirá apoyar los trabajos de remoción de escombros, recuperación de vías y adecuación de zonas afectadas por el movimiento telúrico.

El Gobierno también priorizará el envío de insumos médicos y plantas eléctricas trifásicas para fortalecer la atención en los centros de salud que presentan dificultades en el suministro de energía. La medida busca garantizar la continuidad de los servicios médicos en los municipios afectados.

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Otra de las acciones estará dirigida al sector educativo. Ante los daños registrados en la infraestructura escolar, se contempla la entrega de tabletas para facilitar el desarrollo de actividades académicas mediante educación virtual mientras se recuperan las condiciones necesarias para el regreso a las aulas.

El plan también incluye medidas para garantizar las comunicaciones en las zonas afectadas, consideradas fundamentales para coordinar la atención de las comunidades y mantener conectadas a las autoridades y organismos de emergencia.

Las nuevas acciones hacen parte de la respuesta del Gobierno tras el terremoto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

De acuerdo con las autoridades, la atención de la emergencia avanza hacia una etapa enfocada en la asistencia humanitaria, la recuperación de infraestructura y la estabilización de las comunidades afectadas.

El Gobierno mantiene además un Puesto de Mando Unificado en Quibdó para coordinar las acciones de las diferentes entidades que participan en la atención de la emergencia.

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