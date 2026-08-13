¡Lanzaron 43 explosivos! Ataque del ELN dejó dos militares heridos en Catatumbo

Resumen: Un ataque con drones dejó dos militares heridos tras el lanzamiento de 43 explosivos contra una base militar en Convención, Norte de Santander.

Un nuevo ataque con drones puso en alerta a las autoridades en el Catatumbo. Durante la madrugada de este jueves 13 de agosto, una base militar ubicada en Convención, Norte de Santander, fue atacada con aeronaves no tripuladas que habrían sido utilizadas para lanzar cerca de 43 artefactos explosivos contra las instalaciones.

El hecho ocurrió hacia las 2:30 de la madrugada y dejó a dos militares heridos como consecuencia de la onda expansiva de las detonaciones. Además, parte de la infraestructura de la unidad militar resultó afectada.

De acuerdo con información de la Fuerza de Tarea Vulcano, perteneciente a la Segunda División del Ejército, los drones fueron acondicionados para transportar y lanzar los explosivos sobre la base. Las tropas activaron los sistemas de respuesta disponibles para enfrentar este tipo de aeronaves.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, señaló que las capacidades antidrones permitieron reducir el impacto del ataque y evitar daños de mayor consideración en las instalaciones.

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Los dos uniformados afectados fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados a un centro asistencial. Según el general López, sus heridas no revisten gravedad y ambos permanecen bajo atención médica especializada.

Las Fuerzas Militares atribuyeron el ataque al ELN y señalaron que podría tratarse de una retaliación por las operaciones adelantadas recientemente contra esa organización en el Catatumbo.

El Ejército también indicó que el uso de drones con explosivos se ha convertido en una modalidad recurrente en la región. Según registros oficiales, desde 2025 se han registrado 46 ataques con aeronaves no tripuladas atribuidos al ELN.

Estos hechos han dejado, de acuerdo con las autoridades, 13 civiles muertos y 22 heridos. Entre los integrantes de la Fuerza Pública, 11 militares han muerto, 48 han resultado heridos y un policía también ha sido lesionado.

Las autoridades mantienen las operaciones en la zona mientras avanzan las acciones para establecer las circunstancias del ataque y ubicar a los responsables.

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