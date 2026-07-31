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Resumen: Un médico fue condenado a 16 años de prisión por agredir sexualmente a una joven de 18 años durante una consulta por migraña en una clínica del centro de Medellín. Según la investigación, el profesional la besó sin su consentimiento y posteriormente la agredió sexualmente. La víctima logró salir del consultorio y pidió ayuda a una enfermera del centro asistencial. La Fiscalía informó además que el condenado abandonó el país mientras el proceso se encontraba en etapa de juicio.

Médico fue condenado a 16 años por abusar sexualmente de una joven durante consulta en Medellín

Un juez de conocimiento condenó a 16 años de prisión al médico Radamés Morales, tras determinar su responsabilidad en la agresión sexual contra una joven de 18 años ocurrida durante una consulta médica en una clínica del centro de Medellín.

La decisión fue adoptada luego de que el despacho judicial valorara las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso adelantado contra el profesional de la medicina.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 27 de septiembre de 2020. Ese día, la joven acudió al consultorio de Morales Vásquez para recibir atención médica debido a una migraña.

De acuerdo con las labores de policía judicial adelantadas durante la investigación, el médico besó a la paciente sin su consentimiento y posteriormente la agredió sexualmente dentro del consultorio.

La joven logró salir del lugar y, después de abandonar el consultorio, buscó ayuda con una enfermera del centro asistencial. Este episodio hizo parte de los elementos considerados durante el proceso que terminó con la condena del médico.

La condena por acceso carnal violento

Por estos hechos, Morales fue declarado responsable del delito de acceso carnal violento y recibió una pena de 16 años de prisión.

La condena se produjo después de que la Fiscalía presentara ante la justicia las pruebas recopiladas durante la investigación y el juez de conocimiento determinara la responsabilidad penal del procesado.

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El caso se remonta a septiembre de 2020, cuando la víctima acudió al centro médico buscando atención para una condición de salud. La agresión ocurrió durante esa consulta, según establecieron las autoridades judiciales a partir de las pruebas analizadas.

El médico salió del país durante el proceso

La Fiscalía también informó que Morales Vásquez abandonó Colombia mientras el proceso judicial se encontraba en etapa de juicio.

Este hecho fue dado a conocer por el ente investigador al informar sobre la sentencia emitida en su contra.

Con la decisión judicial, el médico fue condenado por los hechos ocurridos durante aquella consulta en Medellín, en un proceso que se inició a partir de la denuncia y las actuaciones de investigación adelantadas posteriormente por las autoridades.

La pena establecida por el juez es de 16 años de prisión por el delito de acceso carnal violento.