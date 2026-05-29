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Resumen: Fiscalía capturó en El Tunal a un médico general acusado de abusar de dos niñas de 7 y 10 años en citas de una EPS del sur de Bogotá.

Cayeron las asquerosas jugadas de un médico que abusaba de niñas en consultas de una EPS en Bogotá

En una acción coordinada entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, las autoridades lograron la captura y posterior judicialización del médico general José David.

Al profesional de la salud se le acusa formalmente de haber cometido actos sexuales abusivos en contra de dos niñas de tan solo 7 y 10 años de edad, agresiones que se habrían perpetrado al interior de una entidad prestadora de salud (EPS) ubicada en el sur de Bogotá.

El proceso investigativo penal logró determinar que el procesado se valía de su posición de confianza y aprovechaba los espacios privados de las consultas de medicina general para cometer los ataques contra las pacientes.

El modus operandi que empleaba este médico consistía en obstaculizar de manera estratégica la visibilidad de los acudientes o recurrir a distractores justo en la mitad de los chequeos físicos de rutina.

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De esta manera, evitaba que los parientes observaran de cerca las valoraciones y no pudieran percatarse de la vulneración.

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Las denuncias recopiladas confirmaron que las dos menores víctimas ingresaron al consultorio junto a su progenitor y su abuela, respectivamente.

En ambos escenarios el comportamiento criminal de este médico se repitió de forma exacta. Pese a que los hechos delictivos ocurrieron a finales de 2025, la situación solo se descubrió meses después cuando las niñas rompieron el silencio y les relataron la dolorosa experiencia a sus familias.

Tras confirmarse el arresto, una fiscal adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes le imputó los cargos penales por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en modalidad agravada.

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