Resumen: El caso ocurrió dentro de una vivienda en Bogotá y habría sido presenciado por una menor de edad. La Fiscalía investiga el hecho como feminicidio tentado y el señalado agresor ya fue enviado a prisión.

‘Delante de su hija’: Cárcel para el hombre que habría intentado matar a su pareja por celos en Bogotá

Un nuevo caso de violencia contra la mujer tiene en alerta a las autoridades en Bogotá. Un hombre identificado como Urrego fue enviado a la cárcel de manera preventiva luego de ser señalado de un intento de feminicidio contra su pareja sentimental en medio de un episodio de celos.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en una vivienda donde se encontraba la víctima junto a su hija menor de edad. El hoy procesado habría llegado en estado de embriaguez y, tras iniciar una discusión, comenzó a insultar y atacar física y verbalmente a la mujer.

Las autoridades indicaron que el hombre presuntamente intentó asfixiarla en repetidas ocasiones mientras continuaban las agresiones dentro del inmueble.

El material probatorio recopilado durante el proceso también señala que la víctima recibió golpes en el rostro y habría sido amenazada con un cordón de zapato.

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La escena, de acuerdo con el expediente judicial, fue presenciada por la hija menor de la pareja, quien permanecía en la vivienda durante el ataque. La Fiscalía sostuvo que el caso es investigado como feminicidio tentado debido a la gravedad de las agresiones denunciadas.

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La mujer logró pedir ayuda en medio de la situación y escapar junto a la niña gracias a la intervención de un ciudadano que llegó al lugar luego de escuchar los gritos provenientes de la vivienda.

Este sujeto fue capturado el pasado 28 de mayo por funcionarios de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante las audiencias concentradas, un fiscal delegado ante jueces penales del circuito le imputó el delito de feminicidio tentado agravado.

Finalmente, un juez de control de garantías determinó enviarlo a la cárcel mientras continúa el proceso judicial en su contra.

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