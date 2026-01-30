Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Qué peligro! Capturan a un médico por intentar aplicar anticonceptivos vencidos a una paciente en Bogotá

Un médico de 64 años fue capturado y está a punto de ser enviado a prisión tras ser sorprendido intentando implantar dispositivos anticonceptivos que habían caducado hace casi una década.

El hecho fue descubierto gracias a la madre de la paciente, quien sospechó del proceder del profesional y exigió revisar los empaques del medicamento antes de que se completara el procedimiento.

Según el reporte de las autoridades, el hoy procesado se mostró reacio a enseñar las cajas de los implantes en un primer momento. Sin embargo, ante la insistencia de los familiares, se pudo comprobar la aterradora realidad: las varillas subdérmicas que pretendía utilizar tenían fechas de vencimiento que oscilaban entre septiembre de 2017 y septiembre de 2022.

Estos anticonceptivos, que deben garantizar una efectividad del 99.5% para evitar embarazos no deseados, representaban un riesgo químico y biológico inminente para la integridad de la joven.

El médico deberá responder ante la justicia por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Expertos de Profamilia y la Mayo Clinic advierten que el uso de anticonceptivos vencidos no solo anula la protección hormonal para inhibir la ovulación, sino que puede generar reacciones alérgicas severas, infecciones o complicaciones en la coagulación de la sangre, especialmente en pacientes con antecedentes médicos específicos que el capturado aparentemente ignoró.

Tras el hallazgo de los insumos caducados, la madre de la víctima acudió de inmediato a la Policía para interponer la denuncia.

El consultorio fue intervenido y los elementos fueron incautados como prueba reina dentro del proceso judicial.

