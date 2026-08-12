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    ¡El Campín se llena de solidaridad! Bogotá abre nuevo punto para ayudar a damnificados

    El Campín se convierte en un nuevo punto de acopio en Bogotá para recibir alimentos, elementos de higiene y otras ayudas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Bogotá abre nuevo punto para ayudar a damnificados
    Foto de cortesía Alcaldía de Bogotá.
    ¡El Campín se llena de solidaridad! Bogotá abre nuevo punto para ayudar a damnificados

    Resumen: El Campín se suma a los puntos de donaciones en Bogotá para recibir ayudas destinadas a familias afectadas por el terremoto de 7,4.

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    La solidaridad de los bogotanos continúa creciendo tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado el pasado 10 de agosto. Desde este miércoles 12 de agosto, el estadio El Campín se suma a los puntos habilitados en Bogotá para recibir donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios.

    La iniciativa es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el apoyo de la Cruz Roja Colombiana y Sencia Bogotá. El punto de acopio en El Campín estará ubicado sobre la carrera 30 y funcionará de manera continua entre las 8:00 a.m. y las 9:00 p.m.

    El alcalde Carlos Fernando Galán invitó a los ciudadanos a sumarse a la jornada y destacó la importancia de la solidaridad en medio de la emergencia.

    Entre los elementos que se pueden entregar están agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos. También se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, enlatados abre fácil, fríjol, lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

    La lista incluye además algunos suministros de primeros auxilios, entre ellos tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos y de látex.

    Lea también: Concierto solidario en Medellín ayudará a damnificados del terremoto

    Para la higiene personal, las autoridades solicitaron jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones. Se recordó a los donantes verificar las fechas de vencimiento de los productos.

    Otros puntos para entregar ayudas

    Además de El Campín, los ciudadanos pueden llevar sus donaciones en Bogotá a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la carrera 4 #22-61; la calle 161A #7F-55, en Usaquén; el Centro Comercial Unicentro, en la carrera 15 #124-30, y la sede administrativa de la Cruz Roja, ubicada en la carrera 24 #73-38, que funciona las 24 horas.

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    Las ayudas serán destinadas a apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto y que requieren alimentos, elementos básicos y acompañamiento para superar la emergencia.

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