Resumen: El dictamen de Medicina Legal confirmó que la jueza de Cúcuta, Vivian Polanía, falleció debido a una sobredosis de cocaína, tras ser hallada sin vida en su residencia el pasado 17 de diciembre junto a su hijo de un mes y medio. El informe pericial, que pone fin a semanas de incertidumbre sobre las causas de su muerte, sugiere además un posible escenario de policonsumo, por lo cual los investigadores analizan la presencia de otras sustancias en su organismo para determinar si hubo una combinación letal de estupefacientes.

Medicina Legal revela la causa por la que habría muerto la jueza Vivian Polanía: sería sobredosis de droga

Tras dos meses de incertidumbre jurídica y forense, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el dictamen definitivo sobre la muerte de Vivian Polanía, la controvertida jueza de control de garantías de Cúcuta. Según el informe pericial, el deceso de la funcionaria judicial fue provocado por una sobredosis de cocaína.

Polanía, de 34 años, fue hallada sin vida el pasado 17 de diciembre en su residencia. El hallazgo causó especial conmoción debido a que su cuerpo se encontraba junto a su hijo, un lactante de apenas un mes y medio de nacido, quien resultó ileso.

Los hallazgos forenses

De acuerdo con los resultados de los exámenes toxicológicos realizados en los laboratorios centrales de Bogotá, la presencia de alcaloides en el organismo de la jueza fue el factor determinante de su fallecimiento. Si bien el análisis inicial confirmó la sobredosis de cocaína, el equipo de patólogos ha solicitado estudios complementarios para precisar la posible presencia de otras sustancias.

Esta línea de investigación sugiere un escenario de “policonsumo”, lo que implicaría que la jurista habría ingerido una combinación de diferentes estupefacientes o medicamentos poco antes de morir. Los resultados definitivos de esta cuantificación permitirán establecer si hubo una interacción química letal entre varias sustancias.

Un perfil marcado por la controversia

La trayectoria de Vivian Polanía en la rama judicial estuvo frecuentemente bajo el escrutinio público y disciplinario. Aunque era reconocida por su rigurosidad técnica en el estrado, su proyección en redes sociales —donde exhibía un estilo de vida orientado al fitness y los tatuajes— rompió con los moldes tradicionales de la magistratura en Colombia.

La jueza enfrentó varios procesos ante la Comisión de Disciplina Judicial, destacándose dos incidentes que se hicieron virales: una audiencia virtual en la que apareció fumando desde su cama y con vestimenta informal, y un video de una celebración oficial en el Palacio de Justicia con contenido sugestivo. Ante las críticas, Polanía siempre sostuvo que su vida privada y su apariencia personal eran independientes de su competencia profesional para administrar justicia.

Con la confirmación de Medicina Legal, el caso entra en una nueva fase de investigación para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el consumo de la sustancia y descartar cualquier otra hipótesis sobre su trágico final.

