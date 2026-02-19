Movilidad con cultura: Medellín inicia mejoramientos viales y operativos pedagógicos

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín lanzó la estrategia 'Mi M2' para mejorar vías y cultura ciudadana. Se intervendrán 13 comunas con operativos de pedagogía vial.

La Alcaldía de Medellín puso en marcha una ambiciosa intervención integral para transformar la seguridad en las vías de la capital antioqueña.

Bajo la estrategia denominada ‘Mi M2’ (Mi Metro Cuadrado), la Secretaría de Movilidad desplegará durante todo febrero una agenda de pedagogía, señalización y mejoramientos físicos en 13 comunas y cinco corregimientos.

El objetivo central, enmarcado en la campaña “Te Queremos Vivo”, es reducir los índices de accidentalidad mediante el refuerzo de la cultura ciudadana y el respeto por las normas de tránsito.

Zonas estratégicas como El Poblado, Robledo, Villa Hermosa, Aranjuez y el corregimiento de Santa Elena serán los puntos focales de estas jornadas.

Según explicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, el enfoque no es solo sancionatorio, sino que se basa en la pedagogía directa: los agentes de tránsito dialogarán con motociclistas, ciclistas y peatones para promover el autocuidado.

“La invitación es a que todos cuidemos nuestro metro cuadrado y así cuidamos el de los demás”, señaló el funcionario, destacando que la corresponsabilidad es la clave para una movilidad más segura y ordenada.

Además de las charlas y la sensibilización, Medellín adelantará obras de señalización y adecuación de vías, priorizando entornos educativos como el del Colegio Euskadi en el sector de Los Balsos.

Estas acciones técnicas se complementarán con actividades de transformación cultural en parques principales, buscando que la pedagogía vial llegue a todos los rincones del territorio.

La alcaldía reiteró que estas intervenciones son fundamentales para garantizar el bienestar de todos los actores viales y recordó que una ciudad más limpia y organizada comienza con el respeto al espacio compartido.

