El cuerpo de Luis Anthony Hernández se encuentra en Medicina Legal de Medellín

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente en Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Anthony Hernández Guevara, un hombre de 24 años nacido el 9 de enero de 2002 en Venezuela.

El cuerpo ingresó a la sede de Medellín el 18 de enero de 2026, y hasta la fecha no se ha presentado ningún familiar o conocido para preguntar por el caso o reclamarlo.

Las autoridades solicitan a los familiares o personas cercanas que se acerquen a la sede ubicada en Carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, Medellín, o se comuniquen a los teléfonos 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200 para obtener información sobre el caso.