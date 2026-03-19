¡Se cae la versión! Medicina Legal desmiente a Petro sobre supuestos 27 cuerpos calcinados en la frontera

Resumen: Medicina Legal desmintió la existencia de 27 cuerpos calcinados por bombardeos en la frontera con Ecuador y aclaró que las muertes registradas corresponden a incendios en laboratorios ilegales.

La polémica por los supuestos cuerpos calcinados en la frontera entre Colombia y Ecuador dio un giro inesperado, luego de que Medicina Legal desmintiera la cifra de 27 víctimas mencionada por el presidente Gustavo Petro.

La entidad aseguró que no existe registro alguno que respalde ese número ni que relacione esas muertes con un bombardeo reciente.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó que los reportes oficiales solo dan cuenta de 14 fallecidos en el departamento de Nariño, pero estos casos no estarían vinculados a ataques aéreos. Según precisó, se trataría de hechos ocurridos meses atrás en medio de incendios registrados en laboratorios clandestinos de producción de droga.

De acuerdo con la información entregada, uno de los episodios ocurrió en enero de 2026 en zona rural de Nariño, donde un incendio en un laboratorio ilegal dejó varias víctimas fatales. Posteriormente, otro hecho similar cobró la vida de dos personas en un evento independiente. En total, los análisis forenses confirmaron que las 14 muertes se produjeron por quemaduras, sin evidencia de otro tipo de lesiones.

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La aclaración surge en medio de la tensión diplomática entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente Petro denunciara públicamente la existencia de 27 cuerpos calcinados atribuidos a presuntos bombardeos en la zona fronteriza.

Medicina Legal reiteró que hasta el momento no se han documentado casos de muertes en Nariño relacionadas con bombardeos, por lo que la investigación sobre estos hechos seguirá en manos de la Fiscalía General de la Nación.

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