¡Noche poderosa en el Atanasio! El DIM recibe al Junior: acá todo lo que debe saber para el ingreso

El "Polaco" Francisco Fydriszewski en una imagen de archivo. Foto: DIM

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín se mide hoy ante el Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga. El equipo de Alejandro Restrepo busca consolidarse en los ocho, y para ello ha convocado a sus mejores fichas, incluyendo nombres que generan ilusión en la tribuna como el “Polaco” Fydrizweski y el regreso de Kevin Mantilla.

Logística y Edades de Ingreso

Para evitar dolores de cabeza en los torniquetes, el club ha definido las siguientes disposiciones:

Norte: Únicamente mayores de 14 años.

Occidental, Oriental y Sur: Mayores de 2 años (o caminantes).

Hinchada Visitante: ❌ NO está permitido el ingreso de seguidores del Junior. El estadio será 100% rojo.

Prohibiciones: No se permite el ingreso de bolsos, morrales ni cascos.

Taquillas y Código QR

Si aún no tiene su entrada o necesita soporte, estos son los puntos de atención:

Taquilla Iván de Bedout: Desde las 2:00 p.m.

Taquilla 2 de Occidental: Desde las 5:00 p.m.

Poderoso-Tip: Abra su código QR con internet antes de llegar a la fila para evitar retrasos por congestión de redes en el estadio.

Los elegidos: La nómina para el asalto al Junior

El DIM presentó su lista de convocados liderada por:

Arco: Chaux (seguridad bajo los tres palos).

Defensa: Kevin Mantilla, Léyser Chaverra y Daniel Londoño.

Volantes: Didier Moreno y Enzo Larroza (el equilibrio en el medio).

Ataque: El “Polaco” Fydrizweski, la esperanza de gol del Rojo.

[🔴🔵] Los elegidos para la fecha 12 de Liga este jueves en el Atanasio

Presentados por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/HNjoKZYs9h — DIM (@DIM_Oficial) March 19, 2026

Hora del partido: 8:30 p.m.

Solo sirve ganar

El rojo de la montaña se ubica en el puesto 15 con 10 puntos; mientra que Junior está entre los 8, con 19 puntos está en el puesto 6