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    ¡Noche poderosa en el Atanasio! El DIM recibe al Junior: acá todo lo que debe saber para el ingreso

    No hay ingreso para hinchada visitante: Después no diga que no le avisaron

    Publicado por: SoloDuque

    El Polaco Francisco Fydriszewski podría estar en el clásico contra Atlético Nacional
    El "Polaco" Francisco Fydriszewski en una imagen de archivo. Foto: DIM

    Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín se mide hoy ante el Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga. El equipo de Alejandro Restrepo busca consolidarse en los ocho, y para ello ha convocado a sus mejores fichas, incluyendo nombres que generan ilusión en la tribuna como el “Polaco” Fydrizweski y el regreso de Kevin Mantilla.

    Logística y Edades de Ingreso

    Para evitar dolores de cabeza en los torniquetes, el club ha definido las siguientes disposiciones:

    Norte: Únicamente mayores de 14 años.

    Occidental, Oriental y Sur: Mayores de 2 años (o caminantes).

    Hinchada Visitante: ❌ NO está permitido el ingreso de seguidores del Junior. El estadio será 100% rojo.

    Prohibiciones: No se permite el ingreso de bolsos, morrales ni cascos.

    Taquillas y Código QR

    Si aún no tiene su entrada o necesita soporte, estos son los puntos de atención:

    Taquilla Iván de Bedout: Desde las 2:00 p.m.

    Taquilla 2 de Occidental: Desde las 5:00 p.m.

    Poderoso-Tip: Abra su código QR con internet antes de llegar a la fila para evitar retrasos por congestión de redes en el estadio.

    Los elegidos: La nómina para el asalto al Junior

    El DIM presentó su lista de convocados liderada por:

    Arco: Chaux (seguridad bajo los tres palos).

    Defensa: Kevin Mantilla, Léyser Chaverra y Daniel Londoño.

    Volantes: Didier Moreno y Enzo Larroza (el equilibrio en el medio).

    Ataque: El “Polaco” Fydrizweski, la esperanza de gol del Rojo.

    Hora del partido: 8:30 p.m.

    Solo sirve ganar

    El rojo de la montaña se ubica en el puesto 15 con 10 puntos; mientra que Junior está entre los 8, con 19 puntos está en el puesto 6

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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