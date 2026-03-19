¡Noche poderosa en el Atanasio! El DIM recibe al Junior: acá todo lo que debe saber para el ingreso

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín se mide hoy ante el Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga. El equipo de Alejandro Restrepo busca consolidarse en los ocho, y para ello ha convocado a sus mejores fichas, incluyendo nombres que generan ilusión en la tribuna como el “Polaco” Fydrizweski y el regreso de Kevin Mantilla.
Logística y Edades de Ingreso
Para evitar dolores de cabeza en los torniquetes, el club ha definido las siguientes disposiciones:
Norte: Únicamente mayores de 14 años.
Occidental, Oriental y Sur: Mayores de 2 años (o caminantes).
Hinchada Visitante: ❌ NO está permitido el ingreso de seguidores del Junior. El estadio será 100% rojo.
Prohibiciones: No se permite el ingreso de bolsos, morrales ni cascos.
Taquillas y Código QR
Si aún no tiene su entrada o necesita soporte, estos son los puntos de atención:
Taquilla Iván de Bedout: Desde las 2:00 p.m.
Taquilla 2 de Occidental: Desde las 5:00 p.m.
Poderoso-Tip: Abra su código QR con internet antes de llegar a la fila para evitar retrasos por congestión de redes en el estadio.
Los elegidos: La nómina para el asalto al Junior
El DIM presentó su lista de convocados liderada por:
Arco: Chaux (seguridad bajo los tres palos).
Defensa: Kevin Mantilla, Léyser Chaverra y Daniel Londoño.
Volantes: Didier Moreno y Enzo Larroza (el equilibrio en el medio).
Ataque: El “Polaco” Fydrizweski, la esperanza de gol del Rojo.
[🔴🔵] Los elegidos para la fecha 12 de Liga este jueves en el Atanasio
Presentados por JFK Cooperativa Financiera pic.twitter.com/HNjoKZYs9h
— DIM (@DIM_Oficial) March 19, 2026
Hora del partido: 8:30 p.m.
Solo sirve ganar
El rojo de la montaña se ubica en el puesto 15 con 10 puntos; mientra que Junior está entre los 8, con 19 puntos está en el puesto 6
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