Medicina Legal confirma la muerte de un menor en bombardeo contra el ELN en Catatumbo

Pico y Placa Medellín Domingo:
    Cinco de los siete cuerpos ya han sido identificados y entregados a sus familiares, mientras que los restantes permanecen bajo análisis forense.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Ejército
    El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este 8 de febrero que los recientes bombardeos en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, dejaron siete personas fallecidas, incluido un menor de edad. Los hechos ocurrieron durante operaciones militares el pasado 4 de febrero contra posiciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas rurales de los municipios de El Tarra y Tibú.

    Según el comunicado oficial, cinco de los siete cuerpos ya han sido identificados y entregados a sus familiares, entre ellos el de un menor de edad. Los otros dos cadáveres permanecen bajo análisis técnico-científico en la sede de Cúcuta mientras se completan las labores de identificación.

    Las víctimas corresponden a tres mujeres y cuatro hombres, todos vinculados a los enfrentamientos registrados durante el operativo aéreo y terrestre.

    Contexto de la operación militar

    El ataque fue reportado por las Fuerzas Militares de Colombia como una ofensiva conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con apoyo de artillería y reconocimiento especializado. Según datos oficiales, este bombardeo es uno de los primeros de este tipo contra el ELN en los últimos años, marcando un escalamiento en la estrategia militar del Gobierno para contrarrestar la presencia de esta guerrilla en el noreste colombiano.

    La operación incluyó el ingreso de tropas al terreno para consolidar el control, neutralizar estructuras armadas, capturar al menos a un presunto integrante del grupo y decomisar abundante material de guerra.

    Respuesta oficial y derechos humanos

    El presidente Gustavo Petro afirmó que, bajo su administración, se han ejecutado múltiples bombardeos con el objetivo de minimizar la afectación a menores de edad, un tema que ha generado debates sobre el uso de la fuerza y la protección de la población infantil en zonas de conflicto.

    Por su parte, las autoridades militares han señalado que estas operaciones se realizan respetando el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y buscan proteger a las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. No obstante, la confirmación de un menor fallecido ha reavivado la discusión sobre la protección de niños y adolescentes en escenarios de violencia armada.

    Situación humanitaria en el Catatumbo

    La región del Catatumbo enfrenta desde hace meses una crisis humanitaria debido a la intensificación del conflicto entre el ELN y disidencias de las FARC, que ha provocado desplazamientos masivos y afectado la seguridad local. Organizaciones humanitarias han informado que decenas de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, especialmente en municipios como Cúcuta, Tibú y Ocaña.

    La presencia de grupos armados, artefactos explosivos y enfrentamientos ha impactado tanto a combatientes como a civiles, obligando a muchas familias a buscar refugio en otras localidades y generando una profunda preocupación por la protección de las poblaciones vulnerables, incluida la infancia.


