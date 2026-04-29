Medellín vuelve a hacer historia: logra por cuarta vez el reconocimiento mundial como Ciudad Árbol

Resumen: Medellín recibió por cuarta vez el reconocimiento como Ciudad Árbol del Mundo por su compromiso con la protección y expansión de su infraestructura verde, destacándose la siembra de más de 195.000 árboles desde 2024, la recuperación de áreas verdes y el fortalecimiento de corredores ecológicos, además de la conservación de reservas naturales y la biodiversidad como parte de una estrategia ambiental integral.

Medellín fue reconocida nuevamente a nivel internacional al obtener por cuarta vez el título de “Ciudad Árbol del Mundo”, un distintivo que resalta el trabajo sostenido de la ciudad en la protección, ampliación y gestión de su infraestructura verde.

El reconocimiento fue otorgado por la Fundación Arbor Day y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco del Día Nacional del Árbol.

Este galardón destaca el cumplimiento de criterios relacionados con la planificación del arbolado urbano, la inversión en su mantenimiento, el uso de herramientas de información para su gestión y la participación ciudadana en procesos de educación ambiental.

Expansión del arbolado y recuperación de espacios verdes

De acuerdo con las cifras entregadas, desde 2024 se han sembrado más de 195.000 árboles en distintos puntos del Distrito, incluyendo cerros tutelares, quebradas, reservas naturales y otros ecosistemas estratégicos. Estas acciones hacen parte de las estrategias de restauración ecológica y contribuyen a la captura de carbono, la mejora de la calidad del aire y la regulación de la temperatura urbana.

A esto se suma la recuperación de 250.000 metros cuadrados de áreas verdes durante 2025, una intervención de gran escala que permite fortalecer los espacios públicos y naturales de la ciudad. Para 2026, se han intervenido cerca de 796.815 metros cuadrados adicionales, con el objetivo de consolidar corredores ecológicos que conectan diferentes zonas ambientales del territorio.

Esto le podría interesar: Más de 50 programas impulsan la equidad de género en Medellín

Protección de ecosistemas y biodiversidad

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El reconocimiento también está relacionado con los avances en la protección de ecosistemas estratégicos. Actualmente, Medellín cuenta con 17 reservas naturales protegidas que abarcan 3.131 hectáreas, además de la labor de 42 guardabosques encargados de su vigilancia y conservación.

Dentro de estas acciones se incluyen siete pasos de fauna instalados para facilitar el desplazamiento de especies silvestres, así como el registro de más de 80 especies en el territorio. Entre los casos destacados se encuentra la presencia de aves como el águila crestada, especie que ha logrado reproducirse en el área, lo que ha sido interpretado como una señal positiva del estado de conservación.

Gestión ambiental

Desde la administración distrital se ha señalado que estos resultados responden a una estrategia integral de renaturalización de la ciudad. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, resaltó el trabajo realizado en los últimos años, indicando que la ciudad ha avanzado en la consolidación de áreas naturales protegidas y en la siembra de miles de árboles dentro del plan de desarrollo vigente.

Además, se destacó que más de 4.000 hectáreas han sido destinadas a la conservación ambiental, fortaleciendo la estructura ecológica principal de Medellín y su adaptación frente al cambio climático.

Un llamado a la corresponsabilidad ciudadana

En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Árbol, las autoridades ambientales hicieron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en la protección de los árboles y los espacios verdes, evitando acciones que los afecten y reconociendo su importancia en el equilibrio ambiental y la calidad de vida urbana.