Medellín avanza en la protección de las mujeres frente a nuevas formas de violencia

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, lideró la quinta sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, con el propósito de fortalecer las acciones institucionales contra la violencia vicaria, una forma de agresión que busca dañar a las mujeres a través de sus hijas, hijos o seres queridos.

Durante el encuentro, realizado en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), participaron más de 30 representantes de entidades públicas, la Fiscalía, el ICBF, la Policía Metropolitana, organismos de control y organizaciones de mujeres, quienes analizaron cifras, compartieron experiencias y definieron rutas conjuntas de atención, protección y justicia frente a este tipo de violencia.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, explicó que la violencia vicaria representa una de las formas más extremas y dolorosas del control hacia las mujeres.

“Nos duele profundamente porque impacta no solo sus vidas, sino también las de sus hijas e hijos. Desde la Alcaldía reafirmamos nuestro compromiso con una respuesta integral, interinstitucional y humana”, señaló la funcionaria.

Aunque aún no está reconocida explícitamente en la legislación nacional, la violencia vicaria ha sido identificada como una amenaza creciente a la seguridad y salud mental de las mujeres.

Según datos de la Secretaría de las Mujeres, en 2024 se registraron 22 atenciones de emergencia relacionadas con esta problemática, y en 2025 la cifra ya asciende a 47 casos.

El Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, institucionalizado mediante el Acuerdo 52 de 2011 y reafirmado en la Política Pública de Seguridad y Convivencia del Municipio (Acuerdo 21 de 2015), continúa siendo el espacio clave de articulación para prevenir, visibilizar y atender las violencias basadas en género.

La alcaldía reiteró su compromiso de avanzar hacia una Medellín más segura para las mujeres, con especial énfasis en la prevención, la atención integral y el acceso efectivo a la justicia.

