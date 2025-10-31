Resumen: La Fiscalía acusó formalmente a Jesús Darío Aguirre por el homicidio agravado de Jaime Esteban Rendón, el paseador de perros asesinado en Rionegro tras una discusión por mascotas.

Fiscalía acusa a un hombre por el asesinato del paseador de perros en Rionegro

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Jesús, de 62 años, como presunto responsable del homicidio agravado de Jaime Esteban, funcionario de la Alcaldía de Rionegro y reconocido defensor del medio ambiente, en un hecho ocurrido el pasado 29 de agosto en el barrio San Bartolo en el municipio de Rionegro, Antioquia.

De acuerdo con la investigación, el crimen se habría originado por un motivo fútil (situación trivial), luego de que la mascota de la víctima ingresara al jardín del presunto agresor.

En medio de la discusión, Jesús habría disparado en seis ocasiones contra Jaime Esteban, quien murió en el lugar de los hechos a pesar del intento de los vecinos por auxiliarlo.

Durante la audiencia de acusación, la Fiscalía imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, destacando que el procesado no tenía permiso legal para portar el arma utilizada en el ataque.

El ente acusador subrayó la sevicia y desproporción del acto, descartando el argumento de ‘legítima defensa’ presentado por la defensa del acusado en una diligencia anterior.

La comunidad de Rionegro ha expresado su rechazo ante el crimen y espera una sanción ejemplar.

