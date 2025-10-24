Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín deslumbra al mundo: reconocida por su urbanismo social y escuelas modelo

La capital antioqueña volvió a brillar en el escenario internacional. Medellín fue escogida como sede del Foro Internacional de Espacios de Aprendizaje e Infraestructura en América Latina y el Caribe 2025.

Este foro es un encuentro organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) que reunió a 90 delegados de 13 países interesados en conocer de cerca los avances de la ciudad en urbanismo social y arquitectura educativa.

Durante una semana, los participantes recorrieron proyectos emblemáticos como los parques biblioteca, el Parque Explora y el Centro de Innovación del Maestro (Mova), así como instituciones educativas destacadas como Antonio Derka, Montecarlo y Lusitania Paz de Colombia.

Estos espacios son muestra del modelo de ciudad que integra infraestructura, educación e inclusión social.

Según la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, el propósito del foro fue fortalecer las capacidades de diseño, gestión y gobernanza de los espacios de aprendizaje, combinando calidad arquitectónica, equidad social y sostenibilidad ambiental.

“La ciudad sigue siendo ejemplo en educación, innovación y urbanismo social. Estos aprendizajes los tendremos en cuenta para seguir impulsando nuestros colegios inteligentes”, señaló.

Los delegados también destacaron cómo iniciativas como el metrocable y las escaleras eléctricas de la comuna 13 complementan la visión de una Medellín más conectada y equitativa.

Al cierre del encuentro, se trazaron los lineamientos para crear una red latinoamericana de innovación en infraestructura educativa, impulsada por CAF.

Ser anfitriona de este evento reafirma el compromiso de Medellín con la educación como pilar de transformación social y con modelos urbanos sostenibles que hoy inspiran a toda la región.

