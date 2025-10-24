¡En Cali, pasión y talento! Emocionante tercer día de competencias en los Juegos Intercolegiados 2025

La energía, el talento y la pasión de los jóvenes deportistas continuaron siendo los protagonistas en el tercer día de competencias de la fase final de los Juegos Intercolegiados 2025, que se disputan en Cali y Palmira.

Estas justas, organizadas por el Ministerio del Deporte, se consolidan como el evento escolar más importante del país.

La jornada se vivió con intensidad en los escenarios de ambas sedes, con un constante espíritu deportivo en cada encuentro.

En Palmira, el taekwondo de la categoría Prejuvenil masculino hasta 37 kilogramos dejó como protagonistas a jóvenes talentos.

Los deportistas Leernor Demian González Valencia, Juan Pablo Marín Pinto y Aarón Julián Mora Leal avanzaron tras ganar sus combates en la fase de octavos de final, demostrando técnica, disciplina y un gran espíritu competitivo.

Por su parte, en Cali, el voleibol juvenil acaparó la atención con una intensa jornada.

En la rama masculina, los equipos ganadores fueron IE Tierralta, Colegio Santo Domingo Savio, Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, Gimnasio del Pacífico y Colegio Piaget de Neiva.

En la rama femenina, se destacaron el Colegio Camp San Diego y la Corporación Institucional Docente del Caribe, quienes avanzan con paso firme en el campeonato.

Andrea Ávila, coordinadora nacional de la coordinación de Deporte Escolar del Ministerio del Deporte, resaltó el impacto formativo de las justas.

“Ver a nuestros jóvenes competir con tanta entrega y respeto es la mejor muestra del impacto que tienen los Juegos Intercolegiados en el buen desarrollo de los niños y adolescentes”, señaló.

“Cada encuentro, cada abrazo y cada sonrisa reflejan que este programa no solo forma deportistas, sino también ciudadanos y futuros adultos llenos de valores y sueños”.

Los escenarios deportivos de Cali y Palmira seguirán siendo testigos del esfuerzo de las futuras promesas del deporte colombiano durante los próximos días.

Los Juegos Intercolegiados 2025 se extenderán hasta el 8 de noviembre con 29 disciplinas en competencia, y muy pronto se conocerán los primeros campeones de estas justas.

Nota cortesía Ministerio del Deporte