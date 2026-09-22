Tres paramilitares fueron capturados en el operativo donde fue dado de baja alias «cholo»

Resumen: La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los habitantes de Santa Marta y la región Caribe, y continuará desarrollando operaciones articuladas para afectar las estructuras criminales, sus fuentes de financiación, capacidades armadas y redes vinculadas al narcotráfico.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, mediante sus capacidades de Policía Judicial, Comandos Jungla y Aviación Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, desarrolló una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en zona rural de Santa Marta, que permitió afectar de manera contundente las capacidades de mando, control y financiación de esta estructura criminal.

La operación se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, jurisdicción rural de Santa Marta, con el despliegue de tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y el apoyo aéreo de dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana. Como resultado de la operación, siete integrantes de las ACSN fueron neutralizados y tres más capturados.

Entre los neutralizados se encuentra alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal, quien contaba con una orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

Alias “Cholo” contaría con una trayectoria criminal de más de 15 años y habría integrado diferentes estructuras armadas organizadas. Según las investigaciones, posteriormente habría asumido como segundo cabecilla de las ACSN, desde donde estaría relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y control de economías ilícitas en la región Caribe.

Asimismo, sería señalado como uno de los principales articuladores de la cadena del narcotráfico hacia países de Centroamérica, mediante el uso de lanchas rápidas tipo GoFast y semisumergibles, con salidas desde zonas costeras de Santa Marta y la Alta Guajira. De igual manera, estaría relacionado con las confrontaciones armadas sostenidas por esta estructura criminal con otros grupos armados organizados, en disputa por el control territorial y las economías ilícitas en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira.

Durante el procedimiento fueron incautados 10 fusiles, entre ellos un fusil Barrett calibre .50; dos lanzagranadas M79; un lanzagranadas MGL; dos pistolas; una granada de mano; 11 granadas de 40 milímetros; 45 proveedores para fusil; cinco proveedores para fusil Barrett; 1.800 cartuchos calibre 5.56 milímetros; 1.614 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros y 120 cartuchos calibre .50, además de material de intendencia, entre morrales, chalecos y arneses.

Los siete integrantes neutralizados harían parte de la estructura de seguridad y organización criminal de las ACSN, mientras que los tres capturados fueron sorprendidos vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y portando armamento largo.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son señaladas como una estructura armada organizada con presencia en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, donde desarrolla actividades relacionadas con el narcotráfico, la extorsión y otras economías ilícitas, además de mantener disputas territoriales con otras estructuras criminales.

Este resultado representa una afectación directa a las capacidades de mando, control, armamento, movilidad y financiación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, debilitando su capacidad para desarrollar actividades criminales y afectar la tranquilidad de las comunidades en esta región del país.

“Este resultado representa una importante afectación a las capacidades de mando, control y financiación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Desde la Dirección de Antinarcóticos continuaremos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y las demás capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar las estructuras criminales que utilizan el narcotráfico como fuente de financiación y que pretenden afectar la tranquilidad de las comunidades”.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad de los habitantes de Santa Marta y la región Caribe, y continuará desarrollando operaciones articuladas para afectar las estructuras criminales, sus fuentes de financiación, capacidades armadas y redes vinculadas al narcotráfico.