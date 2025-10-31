Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Medellín estrenó la primera unidad militar motorizada de alto cilindraje en Colombia. La Alcaldía invirtió $3.654 millones en 52 motos para reforzar la seguridad.

Medellín pisa el acelerador en seguridad con la primera unidad militar motorizada

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este viernes 31 de octubre, 52 motocicletas de alto desempeño al Ejército Nacional, en un esfuerzo por fortalecer la capacidad operativa y de reacción en zonas críticas de la ciudad.

La inversión, de $3.654 millones, permitirá mejorar los patrullajes conjuntos con la Policía Metropolitana en comunas y corregimientos, especialmente en áreas afectadas por extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y homicidios.

Las motocicletas, equipadas con luces LED, sirenas, defensas de cuerpo y kits de protección integral, conforman la primera unidad militar motorizada de alto cilindraje en Colombia, un modelo que podría replicarse en otras ciudades del país.

“Mientras que desde el Gobierno Nacional desfortalecen a nuestra Fuerza Pública, nosotros, en Medellín, la fortalecemos. Esta es la ciudad que más invierte para apoyarla y lo vamos a seguir haciendo. Nuestros policías y militares son los verdaderos gestores de paz”, aseguró el alcalde Gutiérrez.

Lea también: Desempleo en Colombia cayó al 8,2 % en septiembre, según el Dane

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Con esta entrega, la actual alcaldía completa una inversión de $60.900 millones en seguridad, destinada a dotar a la Fuerza Pública con 720 vehículos, entre motocicletas y automóviles.

De estos, 504 ya fueron entregados a la Policía Metropolitana, y en los próximos días se sumará un nuevo lote para la Fiscalía General de la Nación.

Según el mandatario, se trata de la mayor inversión en seguridad en la historia de Medellín, que busca devolver la confianza ciudadana y garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Más noticias de Medellín