Desempleo en Colombia cayó al 8,2 % en septiembre, según el Dane

El mercado laboral colombiano cerró septiembre de 2025 con un desempeño positivo: el desempleo se redujo y aumentó el número de personas ocupadas, según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La tasa de desocupación nacional fue de 8,2 %, una caída de 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo mes de 2024, lo que la convierte en la cifra más baja desde el año 2001.

“Se observa una disminución significativa en la desocupación, acompañada de un aumento en la participación laboral y en la ocupación”, señaló la entidad.

La tasa global de participación alcanzó el 63,9%, mientras que la de ocupación llegó al 58,7%, frente al 57,7% del año anterior. En total, el país sumó 714.000 personas ocupadas adicionales, con incrementos en todos los dominios geográficos y un avance destacado en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas.

El informe también destaca una reducción en la brecha de género, que bajó a 2,6 puntos, cuando un año atrás era de 4,6. Para las mujeres, la desocupación cayó 2,2 puntos porcentuales, mientras que en los hombres apenas varió 0,1.

Entre las ramas con mayor crecimiento en empleo se encuentran la industria manufacturera (+244.000 ocupados) y la administración pública, educación y salud (+188.000). En contraste, las actividades profesionales y científicas registraron una disminución de 212.000 personas ocupadas.

Por ciudades, Medellín presentó la menor tasa de desempleo (6,4%), seguida de Villavicencio (6,6%) y Florencia (7,6%). En el extremo opuesto, Quibdó volvió a liderar con 24%.

