Resumen: El presidente electo Abelardo De La Espriella y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvieron un encuentro en el que abordaron temas prioritarios para la ciudad como seguridad, salud e infraestructura, con énfasis en proyectos de movilidad como el Metro de la 80 y el cable de San Antonio de Prado. En la reunión se destacó la intención de articular esfuerzos entre el Gobierno nacional y la administración local para atender necesidades consideradas urgentes y dar continuidad a obras estratégicas para Medellín.

“Medellín tiene presidente”: Abelardo De La Espriella y Fico Gutiérrez se unen por el futuro de la ciudad

El presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo un encuentro con el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en el que reafirmó su compromiso con la ciudad y con el departamento de Antioquia, destacando la intención de trabajar de manera articulada con la administración local en el próximo periodo de gobierno.

Durante la reunión, el mandatario electo reiteró que Medellín contará con un respaldo constante desde el nivel nacional, asegurando que la ciudad será una de las prioridades dentro de la agenda de su gobierno. En ese sentido, señaló que la capital antioqueña tendrá un aliado directo para atender distintas necesidades que, según lo expresado en el encuentro, han sido postergadas durante años.

Medellín, prioridad en la agenda del nuevo gobierno

Uno de los puntos centrales del diálogo estuvo relacionado con temas considerados estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Entre ellos se mencionaron la seguridad, el sistema de salud, la infraestructura y la continuidad de proyectos de movilidad que se encuentran en planificación o ejecución.

En particular, se abordaron iniciativas como el Metro de la 80 y el cable de San Antonio de Prado, obras que fueron destacadas dentro de la conversación por su impacto en la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de Medellín. Estos proyectos hicieron parte de la agenda prioritaria discutida entre el presidente electo y el alcalde.

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Seguridad, salud e infraestructura, ejes de trabajo conjunto

El encuentro también dejó sobre la mesa la intención de consolidar un trabajo conjunto más estrecho entre el Gobierno nacional y la administración municipal, con el objetivo de impulsar una gestión orientada a resultados, inversión y fortalecimiento institucional en las regiones.

Según lo expresado, la propuesta es avanzar en una articulación que permita responder de manera más directa a las necesidades de la ciudadanía, con énfasis en sectores clave para el desarrollo urbano y social de la capital antioqueña.

Al cierre de la reunión, el presidente electo insistió en que Medellín ocupará un lugar relevante dentro de su gestión, reiterando que la ciudad contará con respaldo permanente. En ese sentido, afirmó: “Medellín no estará sola: tendrá presidente, tendrá apoyo y tendrá prioridad en la Patria Milagro”, frase con la que sintetizó el enfoque que plantea para la relación entre su gobierno y la capital de Antioquia.