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Resumen: Federico Gutiérrez llegó a Barranquilla para reunirse con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Discutirán sobre el Metro de la 80, salud y seguridad.

Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella se reúnen para definir hoja de ruta para Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aterrizó en la capital del Atlántico con una agenda clara y contundente bajo el brazo.

El mandatario local sostendrá una reunión durante la tarde de este miércoles 1 de julio con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el fin de poner sobre la mesa las necesidades más urgentes de la capital antioqueña y del país de cara al nuevo periodo gubernamental.

A su llegada al territorio costeño, Gutiérrez enfatizó de inmediato en que los temas prioritarios a tratar con el nuevo jefe de Estado entrante giran en torno a la seguridad, el desarrollo de la infraestructura y la crisis hospitalaria.

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De manera prioritaria, el alcalde buscará garantías y recursos para la continuidad del Metro de la 80, una obra de movilidad neurálgica para los medellinenses, así como estrategias conjuntas para recuperar el sistema de salud local.

Sobre este último punto, Gutiérrez fue enfático al señalar que múltiples entidades del sector fueron destruidas por la administración saliente de Gustavo Petro, dejando un panorama crítico que requiere intervención inmediata.

El mandatario paisa insistió en la necesidad imperiosa de que exista una articulación real, armónica y directa entre los gobiernos locales y el ejecutivo nacional que está por asumir el poder.

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Con optimismo sobre los resultados de esta jornada en Curramba, concluyó afirmando que espera consolidar una agenda altamente productiva que traiga vientos de cambio y bienestar tanto para Medellín como para toda Colombia.

Llegando a Barranquilla 🇨🇴 donde en horas de la tarde sostendré una reunión con el Presidente Electo Abelardo de la Espriella @DELAESPRIELLAE .

Seguramente será un encuentro muy productivo para Medellín y para el país.

Desde Medellín y Antioquia, supimos resistir el desgobierno… pic.twitter.com/ZigIxILVDR — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 1, 2026

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