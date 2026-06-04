Resumen: La Alcaldía de Medellín activó un plan de respuesta para enfrentar la temporada de menos lluvias. Las autoridades alertan sobre mayor riesgo de incendios forestales y llaman al ahorro de agua y energía.

Medellín se prepara para la temporada de menos lluvias: activan plan para prevenir emergencias

La Alcaldía de Medellín anunció la puesta en marcha de un plan de respuesta para enfrentar la temporada de menos lluvias que comenzará a consolidarse durante los próximos meses y que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027, según los pronósticos climáticos del Ideam y el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata).

De acuerdo con las proyecciones, entre junio y agosto se presentarán precipitaciones entre un 35% y un 50% por debajo de los niveles históricos normales, mientras que las temperaturas podrían aumentar entre uno y dos grados centígrados.

Además, los expertos advierten sobre la posible consolidación gradual del fenómeno de El Niño hacia finales de julio.

Ante este panorama, las autoridades fortalecieron las acciones de prevención y mitigación para reducir el riesgo de emergencias asociadas a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y la Secretaría de Medio Ambiente trabajan de manera articulada junto al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para verificar y ejecutar los planes de contingencia previstos para esta temporada.

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Como parte de la estrategia, Medellín cuenta con nueve estaciones de bomberos, personal especializado en incendios forestales y guardabosques que estarán atentos a la protección de ecosistemas estratégicos, incluidos los siete cerros tutelares y más de 3.200 hectáreas de bosques propiedad del Distrito.

La medida cobra especial importancia si se tiene en cuenta que durante lo corrido de 2026 las autoridades han atendido más de 3.000 emergencias en la ciudad. Entre ellas se registran 84 deslizamientos, 500 incidentes relacionados con árboles, 75 inundaciones y 45 incendios forestales.

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Las autoridades también advirtieron que la reducción de las lluvias podría afectar los caudales de algunas fuentes hídricas y generar dificultades para comunidades que dependen de acueductos veredales.

Asimismo, señalaron que las condiciones climáticas podrían favorecer la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el chikunguña.

El llamado de las autoridades a la ciudadanía

Frente a este escenario, la alcaldia hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de ahorro de agua y energía, reparar fugas, reutilizar el recurso hídrico cuando sea posible y evitar actividades que puedan generar incendios forestales.

Además, se recomendó a quienes visitan áreas naturales transitar únicamente por senderos autorizados, no arrojar residuos y abstenerse de realizar acciones que puedan afectar la cobertura vegetal o poner en riesgo la biodiversidad.

Las autoridades recordaron que, en caso de detectar humo o fuego en zonas verdes, los ciudadanos deben reportar de inmediato la situación a través de la línea de emergencias 123.

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