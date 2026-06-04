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    «Hablaré también con Estados Unidos»: Day Vásquez pide declarar sobre la campaña Petro 2022 en la la Comisión de Acusación de la Cámara

    Day Vásquez pide que la escuchen que tiene «cositas que contar» en referencia a los topes superados en la campaña de Petro 2022

    Publicado por: SoloDuque

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    «Hablaré también con Estados Unidos»: Day Vásquez pide declarar sobre la campaña Petro 2022 en la la Comisión de Acusación de la Cámara

    Resumen: Tras conocerse que los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes consideran que hay elementos probatorios suficientes para llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro, Day Vásquez ha vuelto a agitar el panorama político con un explosivo anuncio.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Tras conocerse que los investigadores de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes consideran que hay elementos probatorios suficientes para llamar a indagatoria al presidente Gustavo Petro, Day Vásquez ha vuelto a agitar el panorama político con un explosivo anuncio.

    La exesposa de Nicolás Petro, quien ha mantenido en vilo a la familia presidencial con sus pasadas declaraciones, aseguró tener información crucial sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la carrera hacia la Casa de Nariño.

    Petición a las altas cortes y el «factor internacional»

    A través de su cuenta en X (antes Twitter), Vásquez confirmó su intención de entregar nuevas pruebas a las autoridades competentes en Colombia:

    «Le solicitaré a la comisión de acusaciones, Corte Suprema de Justicia, y Procuraduría que me escuchen para brindarles toda información sobre la campaña 2022».

    Sin embargo, el mensaje escaló cuando un usuario de la red social le sugirió que entregara esa información directamente a las autoridades de Estados Unidos, argumentando que en Colombia «no pasa nada» con sus denuncias. Ante esto, Vásquez fue tajante y aseguró que también acudirá a la justicia estadounidense.

    day vasquez campana petro

    El antecedente que destapó el escándalo

    Cabe recordar que Day Vásquez es la principal testigo y quien puso a Nicolás Petro en el ojo del huracán mediático y judicial.

    Fue ella quien reveló que el hijo mayor del mandatario recibió dineros ilícitos para incrementar su patrimonio de manera irregular.

    Nicolás Petro confesó posteriormente haber recibido esos millonarios recursos, indicando que una parte fue destinada a la campaña presidencial de su padre.

    En sus primeras declaraciones a la Fiscalía, el hijo del mandatario afirmó que el presidente sí sabía del ingreso de ese dinero, aunque tiempo después se retractó de dicha afirmación.

    El peso de las sanciones del CNE

    Las nuevas declaraciones de Vásquez llegan en un momento de alta vulnerabilidad para la campaña del Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya emitió un fallo concluyente sobre este caso.

    Mediante la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, el CNE sancionó administrativamente a la campaña tras determinar que se superaron los topes de financiación tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial.

    Por estos hechos, el tribunal electoral halló como responsables y sancionó a:

    Ricardo Roa: Entonces gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol.

    Lucy Aydee Mogollón Alfonso: En su calidad de tesorera.

    María Lucy Soto Caro: En su calidad de auditora interna de la campaña.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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