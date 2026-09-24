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    Más oportunidades para estudiar: Medellín ya superó su meta de becas

    Medellín superó la meta del cuatrienio en becas y créditos condonables para educación superior, con 3.683 beneficiarios vía Sapiencia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Más oportunidades para estudiar: Medellín ya superó su meta de becas

    Resumen: Medellín superó la meta de becas y créditos condonables del cuatrienio con 3.683 beneficiarios. La nueva jornada entregó 1.468 apoyos educativos.

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    Medellín superó anticipadamente la meta establecida para el cuatrienio en la entrega de becas y créditos condonables para educación superior, de acuerdo con el balance presentado por la alcaldía a través de Sapiencia.

    La meta fijada para este periodo era beneficiar a 2.600 personas, pero la cifra ya llegó a 3.683 beneficiarios. El anuncio se realizó durante una nueva jornada encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, en la que fueron asignados 1.468 apoyos para matrícula y sostenimiento.

    La nueva asignación representa una inversión superior a $65.000 millones y está dirigida a estudiantes de pregrado, posgrado nacional e internacional, docentes, consejeros distritales de juventud y deportistas de alto rendimiento. Los apoyos buscan facilitar el acceso y la permanencia en programas de educación superior.

    De acuerdo con la alcaldía, la entrega beneficia directamente a 1.010 personas: 458 recibirán cobertura para matrícula y sostenimiento, 432 tendrán apoyo para matrícula y 120 contarán con respaldo para sostenimiento.

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    Durante la jornada, Gutiérrez destacó la importancia de estos programas para ampliar las posibilidades de formación de los jóvenes y pidió a los beneficiarios asumir el compromiso de aprovechar las oportunidades otorgadas.

    La convocatoria tiene cobertura en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín. Entre los sectores con más beneficiarios aparecen Belén, con 86; Robledo, con 84; Buenos Aires, con 62; La América, con 52; y Aranjuez y San Javier, con 49 cada uno.

    A este balance se suma Matrícula Cero, programa que, según la Administración, registra 53.400 apoyos entregados de los 108.000 proyectados para el periodo.

    Más oportunidades para estudiar: Medellín ya superó su meta de becas

    Foto de cortesía.

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