¡Les cayeron de sorpresa! Dos capturados y armas incautadas en operativo contra ‘Los Chatas’

Resumen: Cuatro allanamientos en Santa Rosa de Osos dejaron dos capturados y la incautación de dos armas de fuego, cerca de 250 gramos de droga y $17,9 millones en efectivo.

Un operativo conjunto de las autoridades permitió la captura de dos personas y la incautación de armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo durante cuatro allanamientos realizados contra ‘Los Chatas’ en Santa Rosa de Osos, Antioquia.

Las diligencias fueron adelantadas por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Unidad Básica de Investigación Criminal del municipio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las dos personas fueron capturadas en flagrancia. Durante los registros fueron encontrados un revólver Smith & Wesson cromado y una escopeta marca Ruger.

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Además de las armas, los uniformados incautaron aproximadamente 250 gramos de sustancias estupefacientes, correspondientes a base de coca y marihuana. En los procedimientos también fueron encontrados $17.900.000 en efectivo.

Entre los capturados está un hombre conocido con el alias de ‘Cutu’. Según los elementos recopilados durante la investigación, el detenido estaría relacionado presuntamente con actividades de tráfico de estupefacientes en el municipio y, de acuerdo con la hipótesis de las autoridades, actuaría bajo las órdenes de un individuo conocido como ‘Zorro’.

La Policía indicó que la operación hace parte de las acciones adelantadas para afectar las actividades de la estructura criminal ‘Los Chatas ‘en el norte de Antioquia. Los elementos incautados y los dos capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Será la justicia la encargada de adelantar las actuaciones correspondientes y establecer las responsabilidades individuales dentro del proceso judicial.

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