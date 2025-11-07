Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín socializó los avances en la atención a la I.E. Fe y Alegría Popular 1, afectada por un movimiento en masa. Se garantiza la continuidad educativa mientras avanzan las obras.

‘No los vamos a dejar sin clases’: Medellín presenta avances tras afectación en Fe y Alegría Popular 1

La Alcaldía de Medellín continúa su trabajo conjunto con la comunidad educativa de la Institución Fe y Alegría Popular 1, luego del movimiento en masa que afectó parte de la sede principal en 2024.

En un encuentro reciente, las autoridades distritales socializaron los avances técnicos, administrativos y logísticos que buscan garantizar la continuidad del servicio escolar para cientos de estudiantes.

Durante la jornada, la Secretaría de Educación explicó las medidas adoptadas, entre ellas la reubicación temporal de los alumnos en la sede Fe y Alegría Popular 2 y en la sede arrendada Siervas de San José. Además, se implementó la modalidad virtual para la media técnica, como parte de la estrategia para asegurar que ningún joven quede sin acceso al proceso formativo.

Los equipos del DAGRD y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) trabajan en las obras de mitigación exigidas, que contemplan la construcción de dos muros de contención para estabilizar el terreno y proteger la infraestructura.

“Tenemos los recursos, la ruta presupuestal y el compromiso de mantener a nuestros estudiantes en las aulas. Habrá incomodidades temporales, pero las superaremos trabajando unidos”, afirmó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

El espacio permitió un diálogo abierto entre familias, docentes, estudiantes y líderes comunitarios, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas para fortalecer la atención institucional.

La Alcaldía de Medellín ratificó su compromiso con la seguridad, la continuidad educativa y la comunicación transparente, mientras avanzan las obras para la recuperación de la sede principal.

