Capturado hombre que llevaba 4 mil mililitros de ketamina en un bus en Risaralda

Resumen: Un hombre fue capturado en Risaralda cuando transportaba 4.000 mililitros de ketamina en un bus intermunicipal. La Policía Nacional lo dejó a disposición de la Fiscalía.

La Policía Nacional de Colombia capturó a un hombre que transportaba 4.000 mililitros de ketamina en un bus intermunicipal que cubría la ruta Popayán–Pereira.

El operativo fue desarrollado por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte en la vía Andalucía – Ye de Cerritos, a la altura del peaje Cerritos II, en el departamento de Risaralda.

Durante el procedimiento, los agentes realizaron una inspección de rutina al vehículo de servicio público y hallaron la sustancia en el equipaje de un pasajero de 31 años, natural de Ipiales (Nariño). Según las autoridades, el líquido se encontraba oculto en una maleta y sería utilizado con fines ilícitos.

La ketamina es un anestésico de uso veterinario que ha sido desviado por organizaciones criminales para el consumo recreativo, debido a sus efectos alucinógenos y depresores del sistema nervioso central. En el mercado ilegal, suele mezclarse con otras drogas sintéticas, aumentando el riesgo de pérdida de conciencia, desorientación y graves daños neurológicos.

El capturado y el material incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación (URI Pereira) por el delito de tráfico de estupefacientes.

