Resumen: Inicia Medellín Sí Danza con más de 800 artistas y presentaciones gratuitas en el Metro, teatros y parques. Conozca la programación del 24 de abril al 3 de mayo.

¡Medellín se puso a bailar! Más de 800 artistas se toman las calles y el Metro en una fiesta de 10 días

La capital antioqueña se prepara para vibrar al ritmo de todos los géneros musicales con el inicio de Medellín Sí Danza, un evento que entre este viernes 24 de abril y el domingo 3 de mayo transformará la ciudad en una gigantesca pista de baile.

Con una nómina que supera los 800 artistas locales, esta edición promete llevar el movimiento a cada rincón, desde los teatros más emblemáticos hasta las estaciones del sistema masivo de transporte, consolidando la práctica artística como un eje de identidad y transformación social.

Durante 10 días, propios y visitantes podrán disfrutar de una nutrida agenda que incluye 32 propuestas formativas, clases abiertas y muestras escénicas de entrada libre.

La ciudad de Medellín verá cómo 102 agrupaciones despliegan su talento en ritmos que van desde el ballet clásico y los bailes urbanos hasta la salsa, el tango y las expresiones tradicionales.

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“No solo promovemos entretenimiento, sino también una transformación social que visibiliza los ritmos que conviven en el territorio”, destacó el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo.

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La programación de Medellín Sí Danza 2026 tendrá puntos clave de concentración para el público. El corredor artístico “La danza en la ciudad” llevará presentaciones en vivo a las estaciones Estadio, San Antonio y Aguacatala del Metro, mientras que el aeropuerto Olaya Herrera será sede de talleres y clases gratuitas.

Uno de los momentos más esperados será el homenaje a la legendaria Delia Zapata Olivella el 30 de abril en el Palacio de la Cultura, reconociendo su legado en el centenario de su nacimiento como ícono del folclor colombiano.

El cierre del evento no será menos espectacular, con una “Salsatón” programada para el sábado 2 de mayo en la Terminal del Sur y maratones de baile en el Teatro Pablo Tobón Uribe bajo el concepto de “Días de Playa”.

Con actividades en casas de cultura de barrios como Pedregal y Los Colores, la alcaldía busca que el movimiento no se quede en el centro, sino que irrumpa en las comunas y corregimientos, celebrando la diversidad cultural que hace que esta ciudad nunca deje de bailar.

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